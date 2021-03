Côte d’Ivoire: présidence de l’assemblée nationale, qui le président OUATTARA choisira t-il ?

Au sommet de l’État, on ne veut pas perdre le temps. L’activité semble reprendre de plus belle après l’inhumation, le vendredi 19 mars du premier ministre, ministre de la défense, Hamed Bakayoko et la cérémonie du septième jour ce dimanche 20 mars. Le Parti au pouvoir prépare l’ouverture de la première session parlementaire de la nouvelle législature, qui aura lieu le 1er avril et au cours de laquelle le président de l’Assemblée nationale sera élu.

Amadou Soumahoro

Le futur chef de l’Assemblée sera, sans surprise, issu des rangs du parti présidentiel, qui a remporté 137 sièges de députés sur 255, le 6 mars. Selon Jeune Afrique, dans son édition de ce 23 mars, la defaite de Gilbert Kone Kafana, dont la liste a été battue à Yopougon par celle du Parti démocratique de Côte d’lvoire (PDCI) et d’Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS), qui était conduite par Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président, a changé la donne. Avant le scrutin, Kafana faisait en effet figure de favori pour succéder au président sortant, Amadou Soumahoro.

Adama Bictogo

Selon un proche du gouvernement, Alassane Ouattara chercherait un cadre qui bénéficie d’une grande notoriété et du soutien de beaucoup de parlementaires. De ce fait, plusieurs noms circulent. À en croire JA, alors que le Président sortant, Amadou Soumahoro dit vouloir toujours être bon pour le service, c’est le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo qui ferait figure de favori. Son élection à la tête de l’hémicycle, serait pour certains un prolongement naturel du rôle qu’il joue au RHDP.

Anne-Desirée Ouloto

Soucieux que les femmes soient mieux représentées sur la scène politique ivoirienne, Alassane Ouattara pourrait toutefois opter pour une candidate toujours selon notre source. Dans cette optique, deux personnalités se dégagent. Anne Désirée Ouloto réélue à Toulépleu, tout d’abord, dont le nom circule déjà avec insistance. Membre du directoire du RHDP, elle en est également l’un des piliers. L’autre nom qui circule, serait celui de Kandia Kamissoko Camara, réélue à Abobo.

Kandia Kamissoko Camara

Jeuneafrique

Comments

comments