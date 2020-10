La délégation de la CEDEAO est arrivée ce dimanche 18 octobre 2020, chez Bédié, candidat PDCI à la présidentielle du 31 octobre.

Cette délégation de la CEDEAO séjournera à Abidjan dans le cadre d’une nouvelle mission de diplomatie préventive visant à contribuer à la poursuite normale du processus électoral et à la tenue de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 dans une atmosphère apaisée.

La délégation de cette mission est composée du ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale du Ghana et présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, Mme Shirley Ayorkor Botchwey, chef de mission et du Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO, Général Francis Behanzin.

Au cours de son séjour, la délégation ministérielle de la CEDEAO aura à rencontrer les candidats à l’élection présidentielle et avoir des séances de travail avec le Premier Ministre et des Membres du Gouvernement. Elle a également prévu de s’entretenir avec le Groupe informel d’Ambassadeurs (Pays membres permanents du Conseil de Sécurité et autres).

