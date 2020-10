Côte d’Ivoire : Présidentielle 2020, le Médiateur de la République, Adama Toungara encourage les Autorités à prendre les mesures nécessaires pour contribuer à un climat électoral apaisé

Le processus électoral est entré dans sa phase active avec le début de la campagne. Une occasion pour le Médiateur de la République, de lancer un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence.

A cet effet, l’ancien Ministre encourage, les Autorités à prendre les mesures nécessaires pour contribuer à un climat électoral apaisé en garantissant aux candidats, à leurs militants et sympathisants des conditions de sécurité pour tous, de nature à prévenir toute sorte de violence.

« J’invite les candidats en compétition, à cultiver la tolérance, la courtoisie et le bon ton dans les discours pendant la campagne électorale ; à bannir les actes et autres comportements susceptibles de porter atteinte à la paix et à l’unité de la Nation. J’exhorte également les candidats à privilégier les recours légaux prévus par la législation électorale pour exprimer d’éventuels désaccords. J’appelle les Partis politiques, leurs militants et sympathisants, à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique. La démocratie doit s’exprimer dans le respect de l’autre. Et respecter le choix de l’autre, c’est garantir à notre pays, une paix durable », exhorte l’ancien maire d’Abobo-Gare.

Enfin M. Toungara demande aux journalistes et autres professionnels des médias de faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations relatives à la campagne électorale et de s’abstenir de tout traitement de l’information susceptible d’inciter à la haine, au tribalisme et à la violence.

Il rappelle aux Ivoiriennes et Ivoiriens, d’avoir en mémoire l’histoire récente de notre pays marquée par la crise post-électorale qui a fait plusieurs milliers de morts et a exacerbé les tensions de cohabitation au sein des communautés dans différentes parties du territoire national.

« Agissons donc ensemble pour une élection présidentielle paisible afin de préserver les acquis de développement de notre pays », lance le Médiateur de la République.

