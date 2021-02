Côte d’Ivoire: quels changements depuis les évènements de 2000 à 2010 le président de LDN en parle

Les bouleversements socio-militaro-politico-économiques qui se sont produits en CÔTE D’IVOIRE de 2000 à 2010, s’ils ont été douloureux, force est de reconnaître qu’ils ont permis une redistribution des cartes avec l’apparition d’une nouvelle classe politique et économique pas forcément issues du sérail des barons de l’unique Parti-État d’autan. Les richesses et les instruments de l’état dont usaient et abusaient une minorité ont choi hélas quelque fois entre les mains de personnes naguère exclues de tout partage. Alors qu’on croyait avoir tourné la page du Parti-État, les heureux bénéficiaires n’ont pas compris que cette redistribution des cartes permettait de corriger les déséquilibres macroéconomiques et de s’attaquer à des blocages qui étaient devenus structurels. Et malheureusement ils ont reproduit l’unanimisme qui prédominait aux temps du parti unique et ont fait pire que leurs prédécesseurs à tous les niveaux aussi bien économique, social que politique. Des milliers d’incompétents et irresponsables ont été RESPONSABILISÉS puis, le trafique d’influence, la corruption, le népotisme et la gabegie se sont érigés en code moral et politique. La question est: Quelle vision politique et économique, quelle vision ou politique du développement sont nées de ses bouleversements?HÉLAS RIEN !!!Le CHANGEMENT s’est fait dans la CONINUITÉ. Et pourtant, la CÔTE D’IVOIRE foisonne de COMPÉTENCES aigus qui n’ont RIEN à envier à leurs homologues d’ailleurs.Que sont donc devenues les promesses d’égalité des chances pour tous, de protection de la mère et de l’enfant, du développement social et économique de nos campagnes, d’une éducation nationale capable de relever les défis de la mondialisation et du numérique, en un mot de L’émergence POUR TOUS, faites en regardant les Ivoiriens droit dans les yeux et la main sur le cœur ??? Il faut se réveiller et se lever pour construire le futur qui nous DÉSIRONS et que nous appelons de tous nos vœux.Nous en avons les moyens. Ayons la volonté et notre CHÈRE CÔTE D’IVOIRE RENAÎTRA.J’aime la CÔTE D’IVOIRE passionnément.

PERLE LOLA

