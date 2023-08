Côte d’Ivoire : qui pour succéder à Henri Konan Bédié?

À 89 ans, l’ex Président ivoirien Henri Konan Bédié est décédé le 1er août 2023 des suites d’un malaise. Président du PDCI-RDA, il a dirigé ce parti pendant 26 ans. Président de la Côte d’Ivoire de 1993 à 1999, puis renversé par un coup d’État, l’ex Président ivoirien Henri Konan Bédié a rendu l’âme dans l’après-midi du mardi 1er août 2023 à la PISAM à l’âge de 89 ans. Président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) depuis 26 ans, il avait reporté aux calendes grecques sa succession. Candidat unique à celle-ci au sein de son parti pour le congrès prévu en octobre prochain, il était pressenti comme le candidat du PDCI à l’élection présidentielle de 2025.

Des héritiers dans l’attente Pendant longtemps, la succession au sein du PDCI est restée un sujet tabou. Interrogé en 2020 par nos confrères de Jeune Afrique sur la date de sa retraite politique, « le Sphinx de Daoukro », comme on l’appelait, avait répondu « autant demander la date de ma mort ». Cela n’avait nullement empêché plusieurs cadres du PDCI de se préparer à lui succéder. Parmi ces derniers, l’on compte l’homme d’affaires et politique Jean-Louis Billon, qui depuis 2020 avait émis le vœu d’être le candidat du PDCI à l’élection présidentielle et Tidiane Thiam, son neveu, qui, après une longue absence du terrain politique, est entré au bureau politique du PDCI début 2023. À ces deux figures s’ajoutent plusieurs autres prétendants comme Maurice Kacou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI, ou encore Ouassénan Konan, l’un des plus anciens cice-présidents de ce parti. Ces derniers pourraient se retrouver face à des héritiers putatifs venant du Centre baoulé (ethnie dont sont issus Henri Konan Bédié et Félix Houphouët-Boigny, majoritairement PDCI). Cette mort brusque, à une trentaine de jours des élections locales (municipales et régionales), plonge le parti dans le doute et ouvre la nuit des longs couteaux pour la succession. Au-delà de cette bataille, c’est l’avenir du PDCI qui se retrouve en jeu à deux ans de la prochaine élection présidentielle. La mort de son premier Président, Félix Houphouët-Boigny, avait fait exploser le parti en deux, avec la naissance du RDR (actuellement au pouvoir sous l’appellation RHDP). Reste à savoir si les prochains gouvernants résisteront longtemps à l’appel du Président Alassane Ouattara de le rejoindre au sein du parti gouvernemental.