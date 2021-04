Côte d’Ivoire: reprise des élections législatives dans 6 circonscriptions le 12 juin prochain

La reprise des élections législatives dans six circonscriptions dont quatre pour un contentieux électoral est fixée au samedi 12 juin prochain, selon le Conseil des ministres de ce mercredi.

Les circonscriptions N°011 (Gbélo, Gouékan, Koonan, Ouaninou, Sabadougou et Santa Communes et Sous-préfectures), N°085 (Atoutou et Jacqueville, Communes et Sous-préfectures), N°148 (Dabouyo et Guéyo, Communes et Sous-préfectures) et N°174 Dogbo et Grand-Béréby, Communes et Sous-préfectures avaient toutes quatre connu un contentieux électoral.

Quant aux deux autres circonscriptions que sont Séguéla Commune et de Mankono Commune et sous-préfecture, la reprise y est liée aux décès des députés Hamed Bakayoko et Hassane Fofana.

Sur proposition de la Commission électorale indépendante (CEI), les collèges électoraux des circonscriptions électorales ci-dessus mentionnées sont “convoqués à la date du samedi 12 juin 2021, de 08 heures à 18 heures”, en vue de l’élection de leurs députés à l’Assemblée nationale.

La durée de la campagne électorale est fixée à sept jours. La campagne s’ouvre “le vendredi 04 juin 2021 à zéro heure, pour prendre fin le jeudi 10 juin 2021 à minuit”.

Les premières élections s’étaient tenues le 6 mars dernier sur l’ensemble du territoire national.

Perle Lola

Comments

comments