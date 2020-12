Côte d’Ivoire/ Reprise du dialogue gouvernement-opposition. Bédié viendra-t-il ?

Une information communiquée hier dans le journal de la RTI fait état de la reprise officielle du dialogue avec l’opposition ivoirienne ce lundi 21 décembre 2020. Avant l’entame de cedit dialogue, une question non moins intéressante surgit : le président Bedié sera-t-il présent à cette rencontre ou choisira-t-il la voie du boycott ? A première vue l’on pourrait dire que les chances de participation du président Bedié à cette rencontre sont maigres et flémingites, car le PDCI avait « posé un certain nombre de conditions » avant l’entame d’un dialogue franc et sincère avec le gouvernement. Mais, a y voir de plus près, l’on pourrait affirmer qu’il entamera les discussions avec Hamed Bakayoko, ministre chargé de l’organisation de ce dialogue. Une raison qui le précise, c’est le dernier discours du président Bedié qui notifiait clairement la «volonté de l’opposition à entamer une discussion avec le gouvernement de Ouattara ». Pour le bien-être des Ivoiriens, il demeure important que tous les partis politiques ivoiriens œuvrent pour le dialogue.

