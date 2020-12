Côte d’Ivoire/ RHDP Gôh: le ministre Dacoury-Tabley a donné sa démission. Voici les causes

Le vendredi 18 décembre 2020, le député d’Ouragahio-Bayota, Gbakayoro Abel Djohoré était face à la presse. Il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour fustiger le comportement de certains cadres du rhdp de la région. Appelant la direction du parti à prendre ses responsabilités pour assainir leur milieu, il donne la raison qui aurait poussé le ministre Louis-André Dacoury-Tabley à démissionner de la coordination rhdp du Gôh.

C’est dans un hôtel de la cité du fromager que l’Honorable Abel Djohoré s’est prononcé sur l’actualité sociopolitique en Côte-d’Ivoire et sur la vie du parti présidentiel dans sa région. Quelques jours après l’investiture du président Alassane Ouattara, il a profité de l’occasion pour “féliciter officiellement le président de la république pour sa brillante élection, pour sa prestation de serment qui nous a permis d’amorcer sereinement le premier mandat de la 3e république et lui souhaiter une bonne chance pour cette nouvelle page qui s’écrit pour la Côte-d’Ivoire. ” a-t-il dit.

Puis de lancer un appel à l’unité et à la paix. “Que les acteurs politiques s’entendent afin que le projet de société pour lequel le président Ouattara a été élu soit appliqué pour le bonheur des ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte-d’Ivoire. ” a-t-il souhaité.

Parlant de la nomination de monsieur Kouadio Konan Bertin dit KKB en qualité de ministre de la réconciliation, le parlementaire poursuit : “Je salue son sens élevé de la république. La Côte-d’Ivoire a besoin de lui. Je lui souhaite une bonne chance pour la mission qui lui a été confié.”

Sur la question des désaccords avec le président Bagnon, le conférencier hausse le ton et affirme : «il n’y a pas de papier de nomination du président du parti qui consacre la nomination d’un coordonnateur principal dans la coordination du Gôh. C’est nous qui avons décidé, nous les huit (coordonnateurs), de choisir Bagnon comme notre interface, notre porte-parole. Aussitôt fait, nous avons constaté rapidement que le président Bagnon a développé un chantier personnel. »

Le parlementaire va plus loin en révélant que c’est cette façon de faire qui a poussé le ministre Dacoury-Tabley à claquer la porte de la coordination rhdp du Gôh. «Quand nous faisons des réunions des coordinations et que nous arrêtons des décisions de façon consensuelle, le président Bagnon fait ce qu’il veut et ce qu’il entend. Nous l’avons interpellé à maintes reprises. Malheureusement, il n’a pas voulu entendre raison. Nous avons même interpellé le directeur exécutif de notre parti. Parce que cette façon de faire n’était pas faite pour arranger la bonne marche de la cohésion. Cette façon de faire et d’agir à entrainer la démission du ministre Louis-André Dacoury-Tabley de la coordination. Il a claqué la porte parce qu’il en avait marre.

Pour ce membre du conseil politique du rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et pour la paix (rhdp), il est inadmissible que son parti devienne la chasse gardée d’une quelconque personnalité politique et sa famille biologique.

Operanews

Comments

comments