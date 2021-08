Côte d’Ivoire : Sam l’Africain “Affi N’Guessan travaille pour le compte du RHDP”

Pascal Affi N’Guessan a animé une conférence de presse le samedi 14 août 2021, au siège du Front populaire ivoirien (FPI), à Cocody 2 Plateaux vallons. Le président du parti a donné une réponse à Sam l’Africain qui l’a accusé de travailler pour le (RHDP).

Le Front populaire ivoirien de Pascal Affi N’Guessan a convoqué un comité politique qui a été suivi d’une conférence de presse animée par son président. Affi N’Guessan, le “lion du Moronou” comme on l’appelle, n’a pas jugé utile de répondre à certains de ses détracteurs qui le tancent de rouler pour le parti d’Alassane Ouattara, le RHDP. Cependant, il a répondu à Sam Jichi dit Sam l’Africain, président de la Nouvelle alliance de la Côte d’Ivoire pour la patrie (NACIP), tout en le banalisant.

“J’aurais pu ne pas répondre. En Europe on donne la parole à des gens qui représentent quelque chose dans la société. Souvent, il y en a qui font cela comme ils ne représentent rien dans la société, ils font cela pour qu’on les voit. Ils font preuve d’impertinence pour qu’on s’intéresse à eux. Mais on ne s’intéresse pas à quelqu’un parce qu’il est impertinent. On s’intéresse à quelqu’un parce qu’il a quelque chose à apporter au pays. En terme de pensée, en terme de vision, en terme de projet politique ; en terme de valeur”, a répondu Affi N’Guessan quand il lui a été demandé de répondre aux affirmations de Sam l’Africain.

De fait, ce dernier avait affirmé qu’Affi N’Guessan “peut maintenant dire qu’il va au RHDP”. “Parce qu’il y a longtemps qu’il travaille au RHDP”. Notons que le président légal du FPI n’aura plus à se disputer le parti avec Laurent Gbagbo qui a décidé d’aller créer un autre parti laissant a “Affi avec l’enveloppe qu’il détient”.

Prince Beganssou

