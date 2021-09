Côte d’Ivoire: Serge Koffi alias Sroukou Trinmin-Trinmin est rentré de son exil canadien

Il a été l’un des acteurs pro-Gbagbo de la crise politique de 2010-2011. L’ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), Serge Koffi alias Sroukou Trinmin-Trinmin, est rentré de son exil canadien.

Un retour au Pays facilité par le Gouvernement ivoirien à qui Serge Koffi exprime toute sa gratitude après 10 ans passés hors de son Pays.

Hier mercredi 22 septembre 2021, le ministre de la réconciliation et de la cohésion nationale, Bertin Kouadio Konan (KKB) a reçu à son cabinet au Plateau, l’ex-leader de la Fesci.

Au cours de ces échanges, STT, revenu d’exil le dimanche 05 septembre 2021, a exprimé toute sa gratitude au Gouvernement ivoirien qui a favorisé son retour.

Serge Koffi a profité de cette lucarne pour demander pardon pour ses actes posés par inattention et qui ont eu un impact malheureux sur mon Pays la Côte d’Ivoire. Au chômage, STT a affirmé se tenir à la disposition de la République pour apporter son savoir-faire au service du développement de son Pays.

“Je suis venu dire Merci à SEM Alassane Ouattara et aux Membres du Gouvernement qui ont permis que tous les Ivoiriens regagnent leur Pays afin de participer à la reconstruction des dommages que chaque Ivoirien d’une manière ou d’une autre a causé. Je voudrais par la suite demander pardon à toute la Côte d’Ivoire pour un quelconque acte ou action que j’ai pu mener par inattention et qui a eu un impact malheureux sur mon Pays la Côte d’Ivoire. Je suis également à la disposition de la République afin de mettre mon savoir au service du développement de mon pays et de ma population. “, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Ministre Bertin Konan Kouadio a souhaité à Serge Koffi la bienvenue dans son pays tout en saluant l’humilité dont il a fait preuve pour sa démarche allant dans le sens de la réconciliation et de la cohésion nationale.

Jean Chrésus

