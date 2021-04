Côte d’Ivoire: une journée de solidarité et de recueillement au PDCI, voici les détails

Le PDCI-RDA organise une journée de solidarité et de recueillement à l’endroit des victimes de la crise postélectorale de 2020, des prisonniers et même les ex-prisonniers qui ne se retrouvent pas après la prison, selon le Secrétaire exécutif Maurice Kakou Guikahué qui avait levé un coin du voile dans une interview.

Cette journée aura lieu le jeudi 29 avril 2021 au siège du parti à Cocody. Elle sera marquée entre autres d’un dépôt de fleurs à la chapelle ardente et un recueillement en la mémoire des disparus, la présentation des dons collectés et leur remise aux responsables chargés de les acheminer aux détenus ou à leurs familles. Chacun pourra venir donc avec une bougie, une fleur pour les déposer devant la chapelle ardente. Et les dons seront recueillis et acheminés.

Ainsi, pour bien faire les choses, un comité d'organisation a été mis sur pied

COORDONNATEUR: Pr. Maurice KAKOU GUIKAHUE

COMITÉ DE PILOTAGE

ABY RAOUL

GNONKONTE DÉSIRE

AKA VERONIQUE(MME)

SERI BI N’GUESSAN

KAMAGATE BRAHIMA

JEAN LOUIS BILLON

THIERRY TANO

DOULAYE COULIBALY

DIOP AMINATA(MME)

AMINATA NDIAYE(MME)

NDABIAN ADÈLE(MME)

NDIORE AYA ADÈLE(MME)

YAPO VALERIE (MME)

GNRANGBE KACOU JEAN

DOH SIMON

EMMOU SYLVESTRE

YACE JEAN MARC

OHOUO JACQUES GABRIEL

YAO SERAPHIN

OULAYES FRANCOIS

LAGUI KOUASSI JOACHIM

DIBAHI DODO AMEDEE

ADOU NGOUAN BERNARD

LOGBO ANDRE

TRAORE ADAMS

BEUGRE DONATIEN

YASMINA OUEGNIN (MME)

NGUESSAN EUPHRASIE(MME)

MESSOU BOUADOU EDOUARD

SITA COULIBALY (MME)

BROU AKISSI CHANTAL (MME)

NGUESSAN YAO INNOCENT

KOUASSI N’DRI VALENTIN

KOUADIO HENRI JOEL N’DRI

DIPLO LINDA (MME)

SALIMATA DOUMBIA (MME)

NGUESSAN ANGELINE (MME)

DAMOI DESIREE (MME)

PRESIDENT COMITE D'ORGANISATION PRATIQUE

KAMAGATE Brahima

KAMAGATE Brahima

COMMISSION LOGISTIQUE

Président : HEILMS François

COMMISSION COMMUNICATION

Présidente : KONE Cyrielle (Mme)

COMMISSION PROTOCOLE

Président: PORQUET Romain

COMMISSION SECURITE

Président: KOUASSI Lenoir

COMMISSIONS SANTE

Président:

COMMISSION ANIMATION

Président : THERRA SYNALI

TRESORIER: MESSOU Edouard

SECRETARIAT

KOUADIO Deborah (Mme)

BOMBO Georgette(Mme)

Perle Lola

