Côte d’Ivoire/ Une subvention de plusieurs millions FCFA aux syndicats actifs au titre de l’année 2021

’’j’ai l’honneur de vous annoncer que le Président de la République, qui salue particulièrement l’écoute et le respect des engagements, a autorisé le versement de la subvention de 800 millions FCFA aux syndicats actifs au titre de l’année 2021.’’ a déclaré le Premier ministre Patrick Achi au cours d’une rencontre tripartite regroupant les centrales syndicales DIGNITE, HUMANISME, UGTCI, UNART-CI et FESACI, le patronat et le gouvernement le samedi 1er mai à l’auditorium de la primature à Abidjan.

Le chef du gouvernement a rassuré les centrales syndicales que leurs revendications et propositions ont été écoutées avec une grande attention. ’’J’ai instruit, comme vous l’a indiqué Monsieur le Ministre en charge de l’Emploi, de vous recevoir dans les prochaines semaines afin d’examiner ensemble dans le détail chacune des questions et préoccupations que vous avez adressées.’’ a-t-il confié.

Pour lui, cette action s’inscrit dans la continuité du respect par les acteurs des clauses de la trêve sociale conclue depuis 2017. ’’Grâce à cet accord fondateur, notre pays est enfin sorti de la spirale des grèves à répétitions. Cette attitude engagée, moderne et constructive a dessiné de nouveaux rapports entre l’Etat et les Centrales syndicales.’’ a-t-il soutenu. À en croire le Premier ministre, cette évolution structurelle et positive a ainsi ouvert la voie au traitement de plusieurs revendications dans le cadre d’un processus participatif qui privilégie la négociation, refuse les rapports de force et anticipe pour éviter les conflits. Dans cette lignée, Patrick Achi a engagé l’État et les centrales syndicales à se mobiliser, toujours davantage, pour faire grandir la nation ivoirienne, pour bâtir un avenir plus solide aux profits des générations futures et ’’ donner à notre patrie un rayonnement continental, source de fierté pour tous les Ivoiriens’’.

Bien avant, ces Centrales syndicales ont, tour à tour, apprécié à sa juste valeur le Plan de Soutien Économique, Social et Humanitaire du gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la maladie à Coronavirus. C’est pourquoi elles ont invité tous les travailleurs à se faire vacciner contre la Covid-19.

Elles ont par ailleurs dénoncé les coupures intempestives de l’électricité qui ont eu des répercussions sur la vie du citoyen ivoirien et les activités économiques. Sans oublier d’évoquer la cherté du coût de la vie, la baisse du niveau du système éducatif.

