Côte d’Ivoire: Vavoua, Sami Bi Thierry désormais militants du Rhdp

Le 4e Adjoint au maire de Vavoua, Sami Bi Thierry un des plus proches collaborateurs de Kalou Bonaventure était ce dimanche au meeting de lancement des candidats de Rhdp de Vavoua qui s’est tenu à Bonoufla (27 km de Vavoua). Accompagné d’une forte délégation, beaucoup sont les militants du Rhdp qui se sont étonnés de voir un adjoint au maire élu sous la bannière de candidat indépendant assisté à un meeting de campagne de Rhdp.

Approché par notre équipe de reportage, il affirme que s’il est venu à ce meeting c’est parce qu’il est désormais militants du Rhdp. « je suis militant de Rhdp et je ne le cache pas », a-t-il affirmé. Et d’ajouter « Je suis là pour soutenir les candidats Rhdp en l’occurrence Sanogo Oumar et Drigoné Faya. On s’étonne de voir l’adjoint au maire de Vavoua en tant que indépendant et venir soutenir les candidats du Rhdp.

Sami Bi Thierry 4e Adjoint au Maire de Vavoua

Dans toute chose, il faut avoir de la considération pour les uns et les autres. Pour le development de Vavoua rien n’est impossible pour le développement de Vavoua on peut aller partout. Et à travers ces jeunes c’est eux qui peuvent avoir un plus à Vavoua en tant qu’adjoint au maire c’est eux que je soutien. C’est eux qui représentent le parti au pouvoir dans a zone de Vavoua. Et aujourd’hui le président Ouattara nous a montré qu’il fait on travail dans le cadre du development de Côte d’Ivoire et Vavoua va pas rester en marge et on veut vraiment Vavoua puisse entrer dans le train du développement à travers ces élus qui sont là que nous supportons et nous allons les encourager partout ou ils seront. Le 6 mars prochain on va leur permettre d’être élu pour être à l’hemycle », a indiqué le collaborateur direct de l’ex sociétaire de Paris saint Germain.

