Crise post-électorale en Côte d’Ivoire/ Bédié demande 10 messes pour les victimes

Ce dimanche 13 décembre 2020, dix messes seront célébrées dans dix églises différentes sur le territoire d’Abidjan pour le repos de l’âme des victimes de la crise électorale en Côte d’Ivoire. L’initiative vient du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Selon le communiqué fait par le plus vieux parti ivoirien, ces messes sont dédiées ‘’aux ivoiriens épris de paix et de démocratie tombés lors des violences pré et post électorales de 2020’’.

Pour mener à bien ces messes, des églises ont été choies sur l’étendue du territoire du district d’Abidjan. Ainsi, à Port-Bouët, c’est l’église Sainte Anne, à Koumassi, c’est c’est Notre Dame de Biétry, Sainte Thérèse à Marcory, Notre Dame à Treichville, Saint Jean à Cocody, Saint Michel à Adjamé, Saint Joseph à Attécoubé, Saint André à Yopougon, Saint François Xavier à Abobo et Saint Paul au Plateau. Notons pour finir que le bilan de cette crise électorale a été établi par le porte-parole du gouvernement. Selon le ministre Sidi Touré, le bilan global des troubles politiques qui ont souvent dégénéré en affrontements intercommunautaires, surtout dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, s'établit à 85 morts et 484 blessés. Il y a eu 34 morts avant le scrutin, 20 le jour du vote et 31 après, a-t-il détaillé, ajoutant que 225 personnes ont été interpellées, 167 inculpées, 45 écrouées.

