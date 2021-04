Dabakala: ”Grâce à vous, je suis le seul élu au-dessus de Bouaké non RHDP” Jean-Louis Billon

le samedi 24 avril 2021, le nouveau député de Dabakala, Jean-Louis Billon est allé à la rencontre d’un mouvement de soutien “la Pierre d’Angle de Jean Billon” dans la commune de Yopougon.

Ça été l’occasion pour le député Jean-Louis Billon d’exprimer sa gratitude en remerciant, le mouvement pour sa vigilance et sa mobilisation lors des législatives du samedi 06 mars 2021 à Dabakala, gagné par l’opposition.

Selon, l’ex-ministre du Commerce, le député, cette mobilisation lui a permis de briguer le poste de députation de la commune de Dabakala. « Grâce à vous, je suis le seul élu au-dessus de Bouaké non RHDP. Le seul, il n’y a pas deux et ça, c’est grâce à vous parce que cette élection a été difficile. Elle a été longue et finalement, c’est moi qui en suis vainqueur.»

« Vous imaginez le séisme au niveau du RHDP qui pense que tout ce qui est au-dessus du 8e parallèle, c’est pour eux, eh bien non ! Il y a un » s’est-il réjoui. Profitant de cette opportunité, le député Jean-Louis Billon a invité ses partisans à être en rang de bataille pour les échéances futures. «Ce combat commence maintenant. Il faut que le pays change. Il faut que la Côte d’Ivoire se réconcilie qu’en ensemble on trouve des solutions à notre problème commun.» a- t-il suggéré.

En ce qui concerne ses ambitions, l’ex-ministre Jean-Louis Billon a relevé qu’à la présidentielle 2025, il serait candidat sous la bannière du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Seri Florent Damien, président du mouvement “la Pierre d’Angle Jean Billon”, le nouveau député de Dabakala, Jean-Louis Billon est un leader idéal qui incarne les valeurs que la Côte d’Ivoire a besoin pour une réconciliation profonde, sincère en vue d’une paix durable gage de tout développement social.

L’ex-ministre Jean-Louis Billon a été élu dans la circonscription de Dabakala, le samedi 6 mars 2021. Il a été opposé au candidat Aboubakary Coulibaly, député sortant du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix. (RHDP) parti au pouvoir.

Perle Lola

Comments

comments