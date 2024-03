DÉMOLITION À GESCO: CISSÉ BACONGO SE LÂCHE ” JE N’AI PAS ÉTÉ NOMMÉ POUR …”

Après une pause due à la Coupe d’Afrique des Nations, les démolitions de quartiers considérés comme insalubres ont repris avec vigueur.

Entre le 19 et le 25 février Les bulldozers du District autonome d’Abidjan ont à nouveau déferlé sur plusieurs quartiers et sous-quartiers de la capitale économique ivoirienne, détruisant habitations, établissements et commerces dans des zones identifiées comme à risque ou sur des emprises du domaine public, provoquant émois et désarroi au sein des populations.

Dans l’interview accordée à Fraternité Matin, publiée ce vendredi 1er mars 2024, l’ancien maire de Koumassi, Cissé Bacongo, a expliqué les motivations derrière cette opération de déguerpissement lancée depuis fin décembre.

« Les déguerpissements ont créé un choc émotionnel terrible au sein de la population. Je comprends ce choc mais tant qu’on est sûr et certain que ce que l’on fait contribue à l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations, on le fait sans état d’âme. C’est au résultat qu’on juge »

Évoquant le cas de Gesco à Yopougon, Bacongo souligne que ce sous-quartier, situé à l’entrée d’Abidjan, ne reflète pas la réputation de la capitale économique. « Quand on entre dans notre capitale économique, on a l’impression d’être dans un village, et pourtant il s’agit bien de la capitale économique de notre pays, cette ville qui a fait rêver le monde entier et l’Afrique en particulier à la faveur de la CAN 2023 ».

Boribana, comme son nom l’indique si bien, était la fin de la course de tous les dealers, de tous les grands bandits et délinquants d’Abidjan

Concernant Boribana et Banco, l’ancien maire de la commune de Koumassi les qualifie d’endroits « honteux » pour les habitants d’Abidjan. « Boribana, comme son nom l’indique si bien, était la fin de la course de tous les dealers, de tous les grands bandits et délinquants d’Abidjan. À Boribana, il se jouait tout simplement une tragédie humaine ». Soulignant que ce quartier situé sous le 4e pont d’Abidjan était un endroit où il y avait des fumoirs à ciel ouvert, des lieux de prostitution comme des cimetières à ciel ouvert, en pleine lagune.