Des projets de société cohérents comme condition pour voter les candidats aux élections de 2020

Inciter les citoyens à exiger des candidats aux élections présidentielles de 2020 des projets de société bien élaborés comme condition de leur élection, c’est la mission que s’est assignée CIVIS Côte d’Ivoire. Cette organisation de la société civile a mis en place un projet dénommé « Projet d’éducation civique et électorale en côte d’ivoire » autour du thème «Présidentielle 2020 en Côte d’Ivoire : Quels projets de société ? ». Le lancement officiel de projet a eu lieu ce mardi 28 janvier à Cocody Deux Plateaux.

« Quelle belle question que pose le thème », a répondu la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme, Namizata Sangaré qui prenait part à la cérémonie de lancement.

Pour la présidente de CNDH, les élections présidentielles sont importantes pour la stabilité de notre pays, raison pour laquelle, son organisation multiplie les actions d’où sa participation à la mise en œuvre de ce projet.

« Une meilleur compréhension des projets de société des candidats entraîne une meilleure participation des citoyens aux élections », a-t-elle soutenu. Pour Namizata Sangaré, le projet de société est le laboratoire pour faire connaître le rôle que doivent jouer les citoyens dans le processus électoral.

Pour sa part, Dr Christophe Kouamé, président de CIVIS Côte d’Ivoire a indiqué la veille des élections devrait être des périodes d’échanges et de discussions. « Ce projet qui s’inscrit dans cette démarche, veut récolter les attentes des citoyens », a-t-il fait savoir.

En à croire le président de CIVIS Côte d’Ivoire, au cours des campagnes d’éducation et de sensibilisation que son ONG va entreprendre, les citoyens vont exprimer leurs besoins pour que les candidats s’en inspirent pour élaborer des projets de société qui pourront répondre aux besoins exprimés.

Cette cérémonie de lancement a été meublée par un panel autour du thème « élections présidentielles de 2020 : quel projet de société ? » dont l’une des déclinaisons était « intérêt et structuration d’un projet de société. ».

Selon les panélistes, tous des experts, notamment Dr N’Guessan Paulin, analyste politique, un projet de société est une vision d’un homme politique en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail de ses concitoyens.

Selon cet expert, le projet de société doit prendre en compte les aspirations du peuple sur le plan économique, sécuritaire, social et environnemental.

CIVIS-CI est une association d’éducation à la citoyenneté, à la prévention, à la promotion et à la protection des droits humains dont la mission est de contribuer au renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension, d’analyse et d’action en vue de la construction d’une société plus juste, solidaire et respectueuse des droits humains.

7info

Comments

comments