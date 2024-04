Diplomatie : La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso renforcent leur coopération

La légendaire fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire vient de reprendre forme avec la stratégique rencontre de l’autorité burkinabè et de la partie ivoirienne au niveau de la zone transfrontalières. C’est le début d’un « un nouveau départ » pour les 02 nations soeurs.

Ce vendredi historique 19 avril 2024 à Niangologo, les 02 pays au destin lié se sont donné un nouveau départ à leurs relations de coopération qui ont été mises à mal ces derniers mois, par des incompréhensions.

Les émissaires de Ouagadougou et d’Abidjan se sont parlés et dans une atmosphère emprunt de courtoisie et de fraternité, ils sont arrivés à des conclusions salutaires pour le bonheur du peuple burkinabè et celui ivoirien. Ainsi donc, le Capitaine Ibrahim Traoré vient d’ouvrir un nouveau chapitre avec son ainé et son homologue ivoirien, le Président Alassane Ouattara.

« Nous quittons Niangologo avec les cœurs remplis de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire » a affirmé vendredi le ministre d’Etat ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

Nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux pays pour lutter contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays