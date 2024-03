DISTRICT D’ABIDJAN : DES DONS ET PROMESSES AUX CHEFS ATCHANS QUI EN DISENT LONG

La réunion entre le District autonome d’Abidjan et les têtes couronnées Atchans s’est déroulée à la Salle Félix Houphouët-Boigny de l’Hôtel du District au Plateau, le 6 mars 2024. Dans cette salle mythique, le Ministre gouverneur a exposé sa mission axée sur la lutte contre le désordre urbain, l’insalubrité, et l’assainissement, visant à faire d’Abidjan la vitrine de la sous-région.

Cependant, au-delà des paroles, ce qui a captivé l’attention de l’assistance, c’est la cascade de promesses substantielles et de dons généreux faites au cours de cette réunion. La construction d’un siège de la Chefferie Atchan, la nomination de trois Chefs Atchan comme Conseillers spéciaux, et la remise de quatre-vingt-dix véhicules, offerts par le président Ouattara, ont été les annonces phares qui ont surpris plus d’un.

Mais ces largesses ne se sont pas arrêtées là. En sus des véhicules, le Ministre Gouverneur s’est engagé à fournir à chaque chef un téléphone portable, une dotation mensuelle en carburant, et une assurance maladie, sans toutefois divulguer l’origine des fonds destinés à cette générosité mensuelle envers les chefs.

La tradition veut que le District d’Abidjan soit gouverné par un Atchan, …

Ces promesses peuvent-elles être interprétées comme une stratégie pour faire taire les chefs Atchans ? La question reste ouverte, parce qu’elle est d’autant plus pertinente vu le contexte politique actuel.

En effet, ces généreux gestes surviennent au lendemain d’un appel à la démission de Cissé Bacongo lancé par le collectif Atchan Goto Fé, un mouvement de promotion et de défense des droits du peuple Tchaman (Atchan Ebrié).

Lors d’une manifestation tenue au Terrain Bédié de Locodjro à Attékoubé le 6 mars 2024, ce collectif a catégoriquement exigé la démission du Ministre gouverneur, qualifiant sa nomination de “trahison envers les Atchans”.

À cette occasion, Annick Pety Koutouan épouse Zago, porte-parole du collectif Atchan Goto Fé et femme politique Atchan, a souligné, comme plusieurs observateurs avant elle, que la tradition veut que le District d’Abidjan soit gouverné par un Atchan, en reconnaissance des sacrifices consentis par ce peuple pour ériger la capitale économique du pays.