DIVORCE DU COUPLE GBAGBO, QU’EST CE QUE SIMONE EHIVET EST EN DROIT DE RÉCLAMER ?

C’est officiel, le couple Gbagbo est séparé depuis le jeudi 29 juin 2023. L’information rendue publique par voie de communiqué par l’avocat de l’ex épouse de Laurent Gbagbo, fait couler beaucoup d’encre et de salive. Mais que peut réclamer Simone Gbagbo suite à cette décision de justice ?

‘’Ce jour, 29 Juin 2023, la justice ivoirienne a exaucé le vœu de Monsieur Laurent Gbagbo en rendant la décision de divorce entre les époux Gbagbo. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Laurent Gbagbo, pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l’encontre de Madame Simone’’, précise le communiqué de Maitre Ange Rodrigue Dadjé. Par cette décision de justice, Simone Ehivet et Laurent Gbagbo sont officiellement séparés au regard de la loi en Côte d’Ivoire.

Entamée en juin 2021, la procédure de divorce engagée par Laurent Gbagbo aura finalement duré deux années. Pour ce divorce prononcé en sa faveur, que peut réclamer Simone Gbagbo de son ex-époux ? Pour répondre à cette question, 7info à joint un avocat au barreau d’Abidjan.

« Pour l’heure c’est seulement un communiqué qui a été rendu public, du coup on n’a pas forcément la décision du divorce. Dans le communiqué il n’y a pas tous les détails, la seule information qui apparait c’est que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Laurent Gbagbo pour les raisons évoquées par Maitre Dadjé. Or dans une décision, au-delà de prononcer le divorce il y a les questions de pension alimentaire et de dommages et intérêts. Il va donc falloir attendre la décision elle-même pour savoir ce que le juge a pu accorder à Simone Gbagbo », précise Maitre Goré Bi Emile.

En attendant que la décision de divorce proprement dite soit publiée, plusieurs questions se posent. A quels dédommagements Simone Ehivet pourrait-elle prétendre ? Laurent Gbagbo sera-t-il contraint de partager sa rente viagère avec son ex-épouse ?