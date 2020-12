Doumbia Major attaque Bédié et le PDCI-RDA.Voici ce qu’il dit

Le docteur Doumbia Major a lâché un post sous forme de ” tacle ” et de ” mise en garde ” au Parti Démocratique de Côte d’ivoire ( Pdci-RDA ). Il invite ce parti à penser au renouvellement de ses instances dirigeantes.

Connu pour son franc-parler et ses prises de positions fermes, le docteur Doumbia Major a une nouvelle fois fait parler de lui. C’est en effet via son compte officiel Facebook qu’il s’est attelé à faire une sorte d’analyse sur le grand parti politique ivoirien qu’est le Parti Démocratique de Côte d’ivoire ( Pdci-RDA ).

Le faisant, il souhaite en réalité selon ses dires, attirer l’attention de ce parti sur la nécessité d’entamer un renouvellement au niveau de ses dirigeants

<< Logiquement, après l’échec de la bataille de l’élection présidentielle, Bédié devrait démissionner de la tête du PDCI et laisser une nouvelle direction organiser la bataille des législatives et les autres batailles qui ne concernent plus la personne de Bédié. >>

Tels ont été de prime abord les propos tenus par Doumbia Major avant d’ajouter

<< Une chose est sûre , Bédié ne peut plus redevenir président de Côte d’Ivoire : c’est plié. Il devrait donc décrocher du combat et s’en aller du parti. >>

Pour clore son propos, il affirme que ce renouvellement est indispensable au risque de voir ce parti sombrer définitivement dans l’abîme

<< Un organisme vivant qui ne renouvelle pas ses cellules est condamné à la mort : c’est le cas du PDCI. >>

En voilà donc une sortie médiatique très forte encore une fois de Doumbia Major qui devrait faire couler beaucoup d’encres et de salives.

Operanews

Comments

comments