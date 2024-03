Échos de la campagne au Sénégal : les 2 pm de Macky Sall en force à Tambacounda

C’est à l’entrée de la ville, venant de Kidira et Goudiry (zone frontalière au Mali), que la caravane d’Amadou Bâ a été accueillie par le PM actuel Me Sidiki Kaba et les responsables politiques de la région de Tambacounda.

De là, il a fallu presque un tour d’horloge pour rallier le stade municipal de Tamba, situé seulement à quelques centaines de mètres. Sur place, les artères qui mènent vers ce haut lieu du football où se tient le grand meeting du jour, sont toutes bouchées à cause d’une marée humaine venue des quatre coins de la région.

Le candidat de BBY, pour sa part, s’est engagé à accélérer l’émergence du pays. « Si l’on veut présider aux destinées d’une nation, il faut faire preuve de sérieux et de responsabilité. Ici, la population aime bien le candidat de la majorité présidentielle. On le supporte, on le dope, et on le porte. Et l’ambition de la capitale du Sénégal oriental est d’en faire son Président. Le 5e de l’histoire du Sénégal. « Amadou Bâ sera le Président de la continuité pour l’émergence ». Ce que Me Sidiki Kaba affirme avec fermeté. « Nous n’avons pas deux candidats. Nous avons un seul candidat et ce candidat, c’est Amadou Bâ. Parce que Macky Sall nous a choisi Amadou Bâ, nous en ferons le 5e président de la République du Sénégal. Amadou Bâ sera le Président de la continuité pour l’émergence », a tonné le Premier ministre Kaba, depuis la tribune officielle où sont installés l’hôte du jour et sa délégation.