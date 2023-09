Elections locales 2023 : Un Consortium d’Osc se prononce sur la “qualité du processus”

Le porte-parole du Consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d’Ivoire (Coscel-Ci) M. Neth Willy Alexandre s’est prononcé sur la qualité du processus et le taux de participation aux locales du 2 septembre 2023. C’était le dimanche 3 septembre 2023, à Abidjan-Plateau.

Face à la presse nationale et internationale Neth Willy Alexandre a justifié le bon déroulement du scrutin malgré quelques incidents observés. « Au terme de son observation des scrutins des élections régionales et municipales du 02 septembre 2023, le Coscel-Ci constate que l’élection s’est globalement bien déroulée sur toute l’étendue du territoire malgré les manquements. Soit 93 % des votes déroulés dans le calme et 7% des votes marqués par des incidents d’intimidation, de harcèlement ou de violence. 21% de ces incidents ont spécifiquement visé ou touché des femmes », a-t-il indiqué.

Selon lui, l’observation a été mise en œuvre à travers le déploiement de 419 observateurs et observatrices fixes et de 122 observateurs et observatrices mobiles. Par ailleurs, un pool de trois observateurs numériques a été mis en place à l’effet de scruter l’environnement sociopolitique à travers les réseaux sociaux.

Dans 99% des bureaux de vote, le dépouillement s’est déroulé dans le calme bien que l’environnement ait été tendu dans certains bureaux de vote en raison des oppositions entre partisans de différents candidats.

M. Neth Willy Alexandre a indiqué que lors du dépouillement, les représentants des partis politiques étaient présents dans les bureaux de vote à hauteur de 95% pour le Rhdp, 86% pour l’opposition, 70% pour les indépendants. A l’en croire, 4% des bureaux de vote n’avaient aucun représentant de candidats.

Le porte-parole de Coscel-ci a toutefois fait des recommandations. Il s’agit, entre autre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes. Notamment les lieux de vote et les centres de compilations des résultats ; renforcer la capacité des agents électoraux sur les modules relatifs aux calculs des bulletins blancs et/ou nuls, aux suffrages exprimés ; au remplissage des procès-verbaux de dépouillement ; œuvrer pour calmer les tensions observées et éviter tout discours incitant à la violence et à la haine.