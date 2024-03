Emmanuel Macron félicite Bassirou Diomaye et se réjouit “de travailler avec lui “

Emmanuel Macron, Président de la République française, a adressé ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye, le vainqueur de l’élection présidentielle au Sénégal, et a exprimé son désir de “travailler avec lui”, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

Bassirou Diomaye Faye, inspecteur des Impôts, a remporté l’élection avec une large avance, obtenant plus de 57 % des voix, tandis que son rival, un ancien ministre des Finances aussi inspecteur des Impôts à la retraite, recueillerait environ 31 % des suffrages, selon les premières estimations.

“Félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme Président de la République du Sénégal. Je lui adresse tous mes vœux de réussite et me réjouis de travailler avec lui”, a écrit Emmanuel Macron sur X (anciennement Twitter).

À la suite de sa victoire écrasante lors du scrutin de dimanche, Bassirou Diomaye Faye a affirmé lundi que le Sénégal demeurerait “un partenaire fiable et sûr” pour tous les acteurs étrangers “respectueux”, lors de sa première prise de parole publique depuis l’annonce de son succès historique.

“Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang, il restera le pays ami et l’allié sûr et fiable de tout partenaire qui s’engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive”, a-t-il dit dans une déclaration devant la presse.

Libéré de prison il y a seulement dix jours, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, se présente comme le visage du changement.

Il deviendra ainsi le cinquième et plus jeune président de ce pays ouest-africain comptant 18 millions d’habitants, après que son principal adversaire ait reconnu son succès dès le premier tour de l’élection présidentielle, un événement qui a secoué le pays sur le plan politique.