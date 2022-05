Eustache Kotigan réélu président du patronat du Bénin

Au Bénin, Eustache Kotingan est reconduit pour un nouveau mandat à la tête du bureau exécutif du conseil national du patronat.

Le bureau exécutif du conseil national du patronat du Bénin a été renouvelé ce jour Mercredi 25 Mai 2022. A l’issue de l’élection qui s’est tenue au Novotel Hôtel de Cotonou, c’est le président sortant, Eustache Kotingan qui est reconduit pour un nouveau mandat.

Elu en 2017 président du patronat après le départ en exil de l’ancien président, l’homme d’affaire Sébastien Ajavon, Eustache Kotingan vient de boucler un mandat de 5 ans. Reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans, l’ancien et nouveau président du bureau exécutif du conseil national du patronat entame son second mandat après l’adoption de nouveaux textes régissant le fonctionnement de l’institution.

Proche du chef de l’Etat, le président Patrice Talon, Eustache Kotingan avant son élection à la tête du bureau exécutif du conseil national du patronat avait occupé le poste de président du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Créer en 1984, le conseil national du patronat est un instrument de dialogue, de mobilisation des opérateurs économiques et de défense de leurs intérêts, en vue de promouvoir une économie nationale prospère et compétitive. En tant que tel, il a pour mission de :

Encourager la création de richesses en favorisant l’entrepreneuriat et les initiatives privées

Soutenir les entreprises et les accompagner dans tous les domaines qui touchent à leur vie et à leur développement : droit du travail, fiscalité, formation, environnement, emploi des jeunes, etc.





