Fidèle Sarassoro, l’homme de confiance du président.

Directeur de cabinet du président Alassane Ouattara depuis cinq ans, Fidèle Sarassoro est une pièce centrale du dispositif présidentiel. Ce technocrate à la longue carrière onusienne, élu député en 2021 dans le nord du pays, est maintenant cité comme un potentiel successeur au chef de l’État. Dans le mécanisme présidentiel ivoirien, il est un rouage central et essentiel. On le sait influent, il est aussi connu pour sa discrétion et son flegme. « Il n’a rien d’exubérant », résume un observateur politique. Fidèle Sarassoro, 62 ans, occupe depuis janvier 2017 le poste de directeur de cabinet d’Alassane Ouattara après avoir été pendant près de deux ans son conseiller spécial et chef de cabinet chargé de l’agenda présidentiel.

Comments

comments