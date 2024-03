GABON: l’opposant Jean Ping et ses partisans contre le dialogue national du gouvernement.

La Coalition pour la nouvelle république (CNR), regroupement des leaders et partis politiques dirigé par Jean Ping, ancien farouche opposant au régime déchu d’Ali Bongo, a, durant sa rentrée politique, réclamé l’organisation d’une conférence nationale inclusive et souveraine au lieu du dialogue national prévu en avril prochain.

Un rendez-vous unique pour les Gabonais

« Sur instructions du Gal Oligui Nguéma, Président de la transition gabonaise, le Gouvernement est en grande mobilisation pour la tenue en avril d’un dialogue national qui va réunir le trio majorité, opposition et forces vives. En conférence de presse, la CNR demande un recadrage de forme en vue d’impliquer le maximum d’acteurs.

Selon l’opposition mobilisée au tour de l’opposant historique des « Bongo », Jean Ping, le contexte actuel ne se prête pas à un dialogue car les discussions envisagées par la Junte de Libreville se feront par des multiples intervenants. Elle a donnée sa lecture sur la situation nationale lors de la rentrée politique de la CNR à Libreville.

Dans cette optique, la plateforme de Jean Ping n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme quant aux différentes nominations d’anciens caciques a des postes de responsabilités durant cette transition et invite les gouvernants à rectifier le tir

« Plusieurs thématiques y seront abordées et cela nous impose d’aller à une conférence nationale au d’un dialogue national », a justifié le Pr Vincent Moulengui Boukosso, président de la conférence des présidents des partis politiques et associations à caractère politique de la CNR.

Le CNR donne sa lecture

Pour la CNR, cette conférence nationale est un moyen à ne pas manquer pour restaurer la dignité du pays car cela résonne comme une dernière chance, il serait donc très important de tenir cette chance inouïe de transition que vit le Gabon. « Nous devons restés engagés jusqu’au bout et à cœur ouvert pour le Gabon nouveau » a fait savoir la CNR.