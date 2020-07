Gabon: voici ce qui s’est passé lors du conseil des ministres

Au Gabon, le conseil des ministres s’est tenu dans la matinée du mercredi 22 juillet 2020 sous l’égide du président Ali Bongo au Palais de la Présidence de la République, dans le respect des mesures barrières. Au cours de cette séance hebdomadaire, les membres du gouvernement ont adopté des mesures individuelles et se sont prononcés sur la nomination de Rose Christiane Ossouka Raponda à la tête du gouvernement.

A l’ouverture des travaux de ce premier Conseil des Ministres, qui a vu la promotion d’une dame à la tête du Gouvernement, Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, nommée le 16 juillet 2020, le Président de la République, Chef de l’Etat, Ali Bongo, a adressé ses vives et chaleureuses félicitations au nouveau Premier Ministre, Chef du Gouvernement et à son équipe en leur souhaitant plein succès dans l’accomplissement de leur mission.

La composition de cette nouvelle équipe gouvernementale matérialise la volonté du Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, de renforcer l’efficacité de la riposte face à la Covid-19 et de relancer l’économie afin de répondre aux attentes de ses compatriotes et améliorer ainsi les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Le Chef de l’Etat a rappelé l’honneur tout particulier placé en chacun des Membres du nouveau Gouvernement en soulignant la lourde responsabilité qui leur incombe et en instruisant qu’il soit dynamique, efficace, loyal et probe.

Pour atteindre l’objectif primordial en vue de trouver des solutions aux problèmes auxquels l’ensemble des Gabonaises et Gabonais sont confrontés dans les circonstances exceptionnelles du moment, le Chef de l’Etat a indiqué trois points de repère à respecter dans le cadre du travail gouvernemental attendu.

Le premier point, souligné par le Président de la République, est celui du sens des priorités. La « priorité », dans ce contexte de crise multiforme, est la Relance de l’Economie en ce qu’elle impulse le maintien et la création des emplois. La croissance des entreprises conditionne la capacité de financement de notre modèle social en garantissant la dignité de nos compatriotes. Ali Bongo a ainsi exhorté le Gouvernement à ne pas se disperser et aller à l’essentiel.

Le deuxième point de repère, énoncé par le Président de la République gabonaise, est le souci de l’efficacité qui se concrétise par l’exigence de résultats concrets, capables d’améliorer significativement et très rapidement le quotidien des Gabonaises et des Gabonais. A cet effet, le Chef de l’Etat a réitéré à l’ensemble des Membres du Gouvernement, son attachement à l’évaluation de l’action gouvernementale et son intransigeance sur les résultats attendus.

Enfin, le sens de l’exemplarité est le troisième point que le Président de la République a tenu à mettre en évidence en rappelant à l’ensemble des Membres du Gouvernement la mission cardinale d’être au service de la Nation. La lutte contre la corruption et la bonne gestion des deniers publics demeurent toujours, pour le Président de la République, une priorité absolue et aucun manquement ne sera toléré.

Dans cet élan, le Chef de l’Etat a également tenu à rappeler la nécessité d’adopter désormais une démarche de communication pédagogique sur sa Vision et sur les enjeux des réformes et leur impact positif sur la croissance, l’efficacité économique et sociale et le bien-être des populations. Le Président de la République a conclu son propos en invitant la nouvelle équipe gouvernementale à cultiver les valeurs de solidarité et de collégialité face à l’urgence à agir.

Enfin, le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

– Chargés de Missions du Président de la République :

M. Léon MBORI ;

Mme Jowill MIHINDOU.

Par ailleurs, les agents dont les noms suivent sont remis à la disposition de leurs administrations d’origine :

Ernance Oscar PAMBOU, précédemment Chauffeur Particulier du Président de la République ;

Christian MOUELE MOUELE, précédemment Directeur Administratif et Financier des Palais Présidentiels.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Conseiller Spécial, Chef de Département Administration du Territoire :

Léonard Diderot MOUTSINGA KEBILA.

Conseiller Spécial du Président de la République :

Mme Safi Wivine MOUBELET BOUBEYA.

MINISTERE DU TOURISME

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général :

Mme Liliane NGARI épouse ONANGA Y’OBEGUE.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA RELANCE

AUTORITE ADMINISTRATIVE DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE DE NKOK

Administrateur Général :

Mme Anne NKENE BIYO’O.

MINISTERE DU PETROLE, DU GAZ ET DES MINES

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général : M. Nestor ANDOME AYI.

DIRECTION GENERALE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE

Directeur Général : M. BOULINGUI BOULINGUI

