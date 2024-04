Gbagbo désavoué / un crime odieux découvert/ des souvenirs de la journée du 11 Avril 2011

Dans l’actualité de ce jeudi 11 avril 2024, Laurent Gbagbo désavoué par une organisation de cacao sur ses propos relatifs au prix du cacao, un crime odieux découvert à Bingerville et la commémoration de la journée du 11 avril 2011.

Dans son meeting à l’occasion de la fête de la renaissance du Parti des Peuples Africains ( PPACI), le samedi 6 avril dernier à Agboville, Laurent Gbagbo, indiquait que le prix du Cacao en Côte d’Ivoire devait normalement tourner autour de 5000fcfa au lieu de 1500fcfa. L’initiative cacao Côte d’Ivoire -Ghana, a apporté des éléments de réponses au président du PPACI. Le quotidien le Matin revient sur les limites de l’observation de l’ancien président de la République et barre à sa Une: «L’initiative cacao Côte d’Ivoire -Ghana désavoue Gbagbo».

Un crime odieux a été découvert sur la route de bingerville sur mercredi 10 avril 2024. Il s’agit d’un militaire, le nommé OUATTARA KOKIEYA, qui a abattu son épouse à l’aide d’un revolver avant de lui-même se donner la mort avec l’arme du crime. Cette affaire fait la Une du journal Soir Info qui titre: « un militaire-commando abat sa femme et se tue lui-meme .»

Alors président de la république, Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011 à sa résidence à Cocody puis transféré au Golfe hôtel. Ce fait marquait la fin de la crise post électorale. Les ivoiriens se souviennent de cette journée considérée pour certains comme la victoire de la démocratie comme le mentionne le journal l’Expression à sa Une: « 11 avril 2011: le triomphe de la démocratie» et le journal L’avenir : « 11 avril: comment Ouattara a transfiguré la Côte d’Ivoire».

Pour d’autres, c’était un coup dur pour la démocratie comme peut-on le lire dans le journal le Temps de ce jour: « 11 avril : Journée noire pour la démocratie .»

On en sait un peu plus sur la casse de la Bceao en 2011. Koné Katinan, le porte-parole du PPACI revient sur ce sujet dans le journal Derrière heure qui barre à sa Une: « Katinan dit tout sur le casse de la Bceao en 2011». Le journal l’Inter pour sa part, dévoilé les dessous de l’appel téléphonique entre Soro et Ouattara: « Confidence autour du coup de fil de Soro à Ouattara.»