Guinée: le chef de la junte propose une transition de «39 mois»

Huit mois après le coup d’État contre Alpha Condé en Guinée, samedi soir, dans un discours solennel à la nation diffusé à la télévision nationale, le colonel Mamady Doumbouya a annoncé un calendrier de transition.

Huit mois après le coup d’État contreAlpha Condé en Guinée, la transition semble avancer à petits pas. Le chef de la junte, le colonel Mamady Doumbouya, a pris la parole samedi soir 30 avril à la télévision nationale pour annoncer un calendrier de transition. Le militaire au pouvoir souhaite que l’ordre constitutionnel soit rétabli d’ici « 39 mois », soit un peu plus de 3 ans.

« Je ne décide pas seul, j’agis avec tout le monde. C’est pourquoi, il y a eu successivement, les journées nationales de concertation, les assises nationales et maintenant le cadre de concertation et de dialogue, qui viennent de rendre leurs conclusions provisoires, a déclaré Mamady Doumbouya lors d’un discours à la nation. C’est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces différents travaux. Chaque Guinéen a droit à la parole, l’avis de tout le monde compte. C’est la volonté de la majorité qui tranche les contradictions. Il ressort une proposition médiane d’une durée consensuelle de la transition de 39 mois. Le CNRD [Comité national du rassemblement pour le développement, l’organe dirigeant de la junte, NDLR] et le gouvernement à leur tour soumettront au CNT [Conseil national de transition], qui tient lieu de Parlement, cette proposition qui est consécutive à de larges et patientes concertations. »

En clôturant le « cadre de concertation inclusif », le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, avait déclaré vendredi que l’« ensemble des acteurs » ayant accepté d’y participé avaient « proposé des durées allant de 18 à 52 mois » pour la transition, sans préciser à partir de quelle date.

On ne sait pas encore quand exactement le CNT sera amené à donner sa position sur le sujet. Quant à la Cédéao qui réclamait une durée bien plus courte, elle n’a pas encore réagi. La communauté ouest africaine a déjà lâché du lest cette semaine en accordant un délai supplémentaire aux autorités pour présenter leur calendrier de transition, dont la date butoir avait été initialement fixée en mars au 25 avril sous peine de l’extension des sanctions économiques décidées contre le après le putsch de septembre.

