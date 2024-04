HABG : Epihane Zoro Ballo dresse le bilan de son institution et dégage des perspectives

La capitale politique de la Côte d’Ivoire accueille l’atelier-bilan de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) du lundi 15 au mercredi 17 avril 2024 à Onyx Hôtel de Yamoussoukro.

Le Président Epiphane Zoro Ballo et ses collaborateurs vont pendant ses 72 heures passer au peigne fin l’ensemble des actions et activités menées par l’institution au cours de l’année 2023. Après avoir tiré le bilan de l’exercice écoulé, la HABG va se pencher sur les grandes articulations de 2024 qui vont guider l’institution dans sa quête permanente de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, la fraude et toutes infractions assimilées.

L’exercice 2023 aura été une année exception pour la Haute autorité pour la bonne gouvernance car il a connu l’arrivée de M. Epiphane Zoro Ballo à la tête de l’institution. L’atelier accordera une large place au bilan de la mise œuvre du Plan de Travail Annuel 2023 et présentera les perspectives pour l’année 2024.

Selon le Président Zoro Ball, « c’est une occasion, sinon une opportunité de faire une auto-évaluation de ses activités et de son travail au sein de la HABG, de tirer les leçons de ce qui a bien marché et ce qui l’a moins bien été ».

L’atelier devra aussi adresser la question de la formation du personnel sur une thématique pertinente qui portera sur la planification basée sur la Gestion Axée sur les Résultats, dans la perspective d’une harmonisation de la compréhension et des procédures de planification des activités au sein de la HABG

« Vos activités au sein de la HABG doivent ainsi laisser transparaitre l’élan du combat contre la corruption et la recherche de la bonne Gouvernance. Le combat forgera sans aucun doute nos victoires futures. Pour instaurer désormais la culture de résultat, je veillerai à ce que toutes les Directions et services opérationnels de la HABG s’engagent à des Contrats d’Objectifs et de Performance, conformément aux principes de la Gestion Axée sur les Résultats et de la réforme du Budget Programme » a soutenu le Président de la HABG.

Le Plan de Travail Annuel 2024 qui a été élaboré sur la base des prévisions des Directions et Services et adopté par le Conseil de la HABG, le 13 mars 2024, demeure la priorité centrale de l’institution.