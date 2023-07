harles Blé Goudé perd son procès en France contre un pro-Soro.

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision dans le procès intenté par Charles Blé Goudé contre Franklin Nyamsi. Selon l’annonce faite sur Facebook ce vendredi 28 juillet 2023 par un proche de Guillaume Soro, l’ancien président de l’Assemblée nationale, la plainte déposée par Blé Goudé a été jugée nulle et non avenue en raison de la prescription des faits reprochés.

L’affaire portait sur des vidéos publiées sur YouTube le 5 octobre 2020, dans lesquelles Franklin Nyamsi avait tenu des propos controversés à l’encontre du président du COJEP. Cependant, le tribunal a constaté que plus de trois mois s’étaient écoulés entre la publication des vidéos incriminées et le dépôt de plainte de Blé Goudé le 29 janvier 2021. En vertu de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les propos de Nyamsi étaient donc prescrits.

La décision du juge a également souligné que les constatations effectuées par la Brigade de Répression de la Délinquance à la Personne (BRDP) indiquaient qu’Arlette Zatté était l’auteure des propos visés par la plainte, publiés sur Facebook en août 2020 et janvier 2021. En conséquence, Franklin Nyamsi a été innocenté dans cette affaire.

Les avocats de Charles Blé Goudé avaient déposé la plainte en mars 2023, accusant Franklin Nyamsi et Arlette Zatté de dénonciation calomnieuse et diffamation publique. Dans une vidéo de 2021, Nyamsi avait prétendu que Blé Goudé avait été retourné et corrompu par le régime d’Alassane Ouattara, l’accusant de recevoir des sommes considérables du pouvoir RHDP, notamment de feu Hamed Bakayoko, l’ancien Premier ministre.

Jusqu’à présent, le camp de Charles Blé Goudé n’a pas encore réagi à la décision de justice rendue en faveur de Franklin Nyamsi, et aucune réaction officielle n’a été émise par les représentants de l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire suite à l’annonce du jugement par le tribunal judiciaire de Paris.