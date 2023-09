Haut-Sassandra : Le candidat du Rhdp décline ses ambitions

La campagne pour les élections sénatoriales a été officiellement ouverte le lundi 11 septembre. Les candidats des différents partis politiques sont sur le terrain et ont 4 jours pour convaincre les grands électeurs.

Le Rhdp, le parti présidentiel, n’est pas en reste. Son porte-étendard pour les sénatoriales du 16 septembre, le sénateur sortant, Koné Boubacar, a décliné ses ambitions pour le Haut-Sassandra qui sont en parfaite symbiose avec celles de son parti pour ladite région.

Il a ainsi axé son programme sur le développement dans toute sa dimension. « Outre la mission traditionnelle du sénateur qui est de voter les lois, il assure la représentativité des collectivités territoriales. Nous allons défendre certains grands dossiers concernant le genre, les enfants, l’éducation, le banditisme et surtout la drogue qui touche en grande partie les jeunes », a-t-il annoncé.

À cette fin, le candidat, Koné Boubacar, a promis un plan de sensibilisation à tous les grands sujets qui concernent le Haut- Sassandra.

Il a prôné la cohésion et la solidarité entre tous les fils et filles de la région afin qu’ils agissent en synergie pour le développement.

« Je compte créer une faîtière des mairies pour renforcer la cohésion entre élus locaux et rendre un peu plus efficaces et plus visibles leurs différentes actions pour le bien-être des populations », a révélé Koné Boubacar qui a plaidé pour un scrutin apaisé à l’instar des dernières élections dans le Haut-Sassandra.

Correspondant régional