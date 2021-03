Histoire: HKB relate ses années au temps d’HOUPHOUËT-BOIGNY

« Pendant 12 années à la tête du ministère des finances , j’ai fait preuve d’initiative et même d’audace. Lorsque j’ai voulu créer une loterie nationale, le Président HOUPHOUËT-BOIGNY était contre. Il résonnait en homme sage et pour lui il fallait tout faire pour protéger le Peuple de Côte d’Ivoire de l’esprit du jeu. Le Président HOUPHOUËT a fini par céder en disant à mon propos: ” Si Bédié veut faire , alors qu’il le fasse. Mais à ses risques et périls. S’il échoue, il trinque. “Ce fut un grand succès et le Président Houphouët, pourtant avare de compliments, m’a appelé un jour en me disant: ” M. BÉDIÉ. Tu as bien travaillé. ” Puis il m’a demandé de consacrer tous les Bénéfices de la loterie à l’hydraulique villageoise. Ainsi, les gens qui jouaient savaient que l’argent servait à fournir de l’eau potable à leurs frères paysans. L’éthique en Politique, c’est l’intérêt général. Une notion qui recouvre aussi bien le respect des Droits de l’homme que la protection de l’environnement ou la lutte contre la corruption et la criminalité. Tous ces Droits sociaux constituent l’idéal à poursuivre dans l’espace républicain ».

