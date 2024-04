Hommage au président Ouattara à Songon : Le PCO Laurent Tchagba fait d’importante clarification

Le Président du comité d’organisation (PCO) de la cérémonie d’hommage du peuple Atchan au chef de l’Etat, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a appelé jeudi 25 avril 2024 ses parents à sortir massivement pour la réussite de cet évènement.

Le Président du comité d’organisation (PCO) de la cérémonie d’hommage du peuple Atchan au chef de l’Etat, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a appelé jeudi 25 avril 2024 ses parents à sortir massivement pour la réussite de cet évènement prévu samedi à Songon Dagbé, dans la commune de Songon.

« Je lance un appel à toute la communauté atchan (femmes, jeunes, enfants) à se mobiliser massivement pour cet évènement. Il y a des gens qui se lèveront pour dire qu’on a été manipulé, d’autres diront que le Président nous a demandé de faire quoi que ce soit. Je voulais dire que nous sommes responsables de l’activité que nous faisons.

Nous le faisons car nous ne sommes pas ingrats », a expliqué le PCO dans une déclaration à son cabinet à un jour de cette grande mobilisation. Il a rappelé que la tenue ‘’année 50’’ a été retenue pour les femmes et tout le reste des personnes doivent êtres en pagne.

Cette cérémonie a pour but de réaffirmer la reconnaissance du peuple Atchan au président de la République.

Au menu de la rencontre qui se tiendra dans la matinée du samedi 27 avril, le Premier ministre va prononcer le discours d’hommage au nom des populations en présence du haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné. Selon Laurent Tchagba, cette cérémonie a pour but de réaffirmer la reconnaissance du peuple Atchan au président de la République pour la nomination le 17 octobre 2023 de son fils, Robert Beugré Mambé en qualité de Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, pour les grands projets de développement et l’amélioration du cadre de vie dans les différents villages.

« Le Président Alassane Ouattara a fait beaucoup de choses pour le peuple Atchan. Depuis les indépendances, le peuple Atchan a tout donné aux différents Présidents qui ont géré le pouvoir dans le pays. Nous avons donné nos terres, notre hospitalité, notre solidarité pour que le pays puisse aller de l’avant et être développé. Nous avons l’hôtel ivoire sur le village de Cocody, le palais présidentiel qui est le terrain de Locodjoro, le palais de la culture et la gare sud, des terrains des populations d’Anoumabo et j’en passe.

Puisque nous sommes croyants, il ya une personne par laquelle Dieu passe pour que tout ce que tu demande à l’église que tu puisses l’avoir. Le peuple Ebrié a toujours prié Dieu de l’exhausser pour le développement de ses villages. Et cette personne est le Président Alassane Ouattara qui a sorti dès son accession à la magistrature suprême le peuple Atchan de la précarité. Nous pensons que lorsque quelqu’un t’a fait du bien, il faut te donner un temps pour l’honorer. Le peuple Atchan voit que le président de la République a tellement fait pour cette communauté qu’il faille ce jour sortir pour pouvoir lui rendre hommage », a relaté le PCO, Laurent Tchagba.

Outre les Atchans déjà très mobilisés pour l’hommage au président de la République, Alassane Ouattara samedi 27 avril 2024 à Songon Dagbé dans la commune de Songon, les peuples alliés des 3A (Alladjan, Ahïzi et Akouri), les Akyé, les Abbey et les Abouré annoncent leur forte participation à cet évènement.