IFP-AGC ACCÉLÈRE SON PROGRAMME ANNUEL DE FORMATION POUR JEUNES LEADERS

L’Institut de Formation Politique-Amadou Gon Coulibaly (IFP-AGC), en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann, accélère la troisième édition de son programme de formation annuel dédié aux jeunes leaders de la Côte d’Ivoire. Ce programme ambitieux, ciblant les 18-35 ans engagés dans la politique ou le civisme, a vu 66 participants triés sur le volet après un processus de sélection rigoureux se préparer à devenir les futurs dirigeants éclairés du pays.

La formation s’est déroulée en plusieurs phases, débutant par des inscriptions en ligne en juin 2023 et des séminaires de formation qui ont commencé en octobre 2023. L’introduction générale, présentée par le Dr. Kouao Julien Geoffroy, a lancé le programme en mettant l’accent sur l’importance de l’engagement politique des jeunes.

Les sujets cruciaux approfondis

Les séminaires ont ensuite approfondi des sujets cruciaux, allant des sciences politiques à l’économie politique, en passant par le leadership et la sécurité, donnant aux jeunes leaders les outils nécessaires pour comprendre et naviguer dans le puzzle complexe de la politique moderne.

Les participants ont bénéficié d’ateliers pratiques enrichissants, s’étalant de la création d’organisations politiques à l’éducation aux médias. Ces sessions, animées par des experts tels que M. Silué Roland et Mme Angbako Blandine, ont permis aux auditeurs d’acquérir des compétences clés en matière de media training et de lutte contre les fausses nouvelles. L’art oratoire et la construction d’arguments ont également été abordés, préparant ainsi les auditeurs à être des communicants efficaces et des défenseurs persuasifs de leurs causes.

Après l’Assemblée nationale, le 26 janvier 2023, les jeunes auditeurs ont visité, jeudi 15 février le Médiateur de la République

Pour compléter cette formation théorique et pratique, l’IFP-AGC prévoit d’organiser des visites institutionnelles pour le premier trimestre de 2024, permettant aux participants de se familiariser avec le fonctionnement interne des institutions qui façonnent la politique ivoirienne. Ainsi, après l’Assemblée nationale, le 26 janvier 2023, les jeunes auditeurs ont visité, jeudi 15 février le Médiateur de la République.

D’autres institutions seront visitées

D’autres institutions, notamment le Sénat, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes ou encore la Haute autorité pour la bonne gouvernance seront visitées. Ces expériences sur le terrain promettent de consolider les connaissances acquises et de fournir une perspective précieuse sur le contexte réel dans lequel ils seront appelés à opérer.