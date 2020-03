« Il est temps de faire l’union bâtie par Bédié » ( Raci)

Le Raci se réjouit, aujourd’hui, de se retrouver à cette tribune pour livrer un message ; le message de Soro Kanigui Mamadou d’abord et celui du président d’honneur du Renouvellement pour la Côte d’Ivoire, le Raci, son excellence Guillaume Kigbafori Soro.

Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour se bagarrer mais il y a aussi un temps pour faire la paix, pour faire la réconciliation. Et au nom de cette réconciliation, je voudrais vous demander, au nom de Guillaume Kigbafori Soro, d’arrêter de vous apitoyer sur votre sort en pleurant face à un régime qui est prêt à nous mépriser ; il est temps de faire l’union bâtie par le Président Henri Konan Bédié qui dit que cette union travaille ensemble à partir d’aujourd’hui à faire partir le dictateur Alassane Dramane Ouattara.

Pour que les Ivoiriens puisent se mettre ensemble pour qu’au soir du 31 octobre 2020, Alassane Ouattara, quittez ! Alassane Dramane Ouattara, quittez, RHDP quittez ! On ne peut pas imposer à des Ivoiriens qui ont eu la chance d’étudier un peu un idéal qu’ils n’adoptent pas. Bravo aux députés de l’opposition et gardez le cap. Parce qu’à partir d’aujourd’hui, le Raci et toutes les structures proches de Soro Guillaume se tiennent prêts pour les mots d’ordre de la CDRP.

Que l’EDS et l’URD, que toutes les structures donneront pour que très rapidement, la paix revienne en Côte d’Ivoire et nous puissions aller dans la paix, choisir notre Président. Oui Ivoiriens, Ivoiriennes, arrêtons de pleurnicher et regardons ce que le régime Ouattara est en train de nous imposer. On nous impose une carte nationale d’identité, nous disons non ! () »

.afriksoir.net

Comments

comments