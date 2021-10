“Je suis critique vis-à-vis de la gouvernance du RHDP” André Silver Konan à Serge Kassy

Un petit recadrage s’impose. Allez dire à Serge Kassy que quand il aura fini de pleurnicher comme une madeleine, je l’attends sur sa réponse argumentée. Sinon tout ce qu’il a raconté, ce sont des lamentations d’un adepte de la Sorbonne, incapable de discuter par des développements clairs et préférant les injures, les attaques personnelles et les accusations grotesques.

J’ai dit et je répète qu’en termes de bilan, celui d’Alassane Ouattara est mieux que celui d’Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo. Ce n’est pas faux, on le sait tous, y compris les hypocrites qui veulent être dans le déni. Simone Gbagbo a déclaré dans son livre qu’elle ne reconnaissait plus le chemin de sa propre maison à sa sortie de prison. A Mama, Laurent Gbagbo a déclaré qu’il y avait maintenant de nombreux ponts. Je n’ai pas entendu Serge Kassy quand ces deux personnalités ont déclaré cela.

Donc les petits gars qui sont dans le déni, c’est leur problème. Je suis critique vis-à-vis de la gouvernance du RHDP, cela ne m’empêche pas de reconnaître le travail que certains dirigeants font, quand cela est bon. J’ai argumenté. Qu’il en fasse autant. Qu’il démontre, s’il en est capable, en quoi le bilan de Laurent Gbagbo est meilleur que celui d’Alassane Ouattara. Nous sommes tous en Côte d’Ivoire.

Allez donc dire à Serge Kassy que s’il veut jouer au haut niveau qu’il commence à développer ses arguments, point par point, au lieu d’aligner les jugements mensongers et les phrases sans virgule, ni ponctuation.

Koh j’ai faim. Sans fausse modestie, tu sais combien coûte mon carburant chaque mois ? Tu sais quelle est la charge mensuelle de mon entreprise de presse ? Cher Serge, il faut éviter de prendre ta propre propension à monnayer tes services, pour la règle générale. Il y a des gens qui peuvent dire des choses bonnes sur certaines personnes, tout en restant critique vis-à-vis de ces personnes.

Si toi, tout ce que tu dis de bien sur Laurent Gbagbo, c’est parce que tu te fais payer, sache qu’il existe des gens dignes et indépendants dans ce pays, qui peuvent regarder Alassane Ouattara droit dans les yeux pour lui dire que son troisième mandat est illégal, et lui dire en même temps qu’il a mieux travaillé que ses prédécesseurs. Des hommes indépendants qui peuvent militer pour le retour de Laurent Gbagbo et lui rappeler en même temps qu’on a rien à faire de ses Gbagbo Novelas. Des hommes sans parti politique qui peuvent se rendre chez Henri Konan Bédié pour lui demander de prendre sa retraite politique et soutenir son combat contre l’orpaillage clandestin.

Je comprends que cette façon de penser dépasse l’intelligence de petites gens, mais tu n’en fais pas partie cher Serge. Du moins, je veux le croire. Autrement, je ne perdrai plus mon temps à te répondre, je te classerais alors dans le lot des vidéomen autoproclamés marmailleurs. C’était mon recadrage !

