La fin du deal entre KKB et le président Alassane Ouattara

Selon Arsène Touho, juriste et cadre de l’UNG de Stéphane Kipré, la nomination de Kouadio Konan Bertin (KKB) est le couronnement d’un deal avec le pouvoir d’Alassane Ouattara.

Contrairement au deal supposé entre Pascal Affi N’Guessan et le même pouvoir, alors que celui-ci est en prison. « Voici comment un deal avec Ouattara se termine », s’est-il exclamé après la nomination, comme ministre chargé de la Réconciliation, de KKB, seul candidat malheureux face au candidat du RHDP, Alassane Ouattara, lors du scrutin contesté par l’opposition, du 31 octobre 2020.

« En Côte d’Ivoire, ces deux personnalités de l’opposition (KKB et Pascal Affi N’Guessan) sont censées avoir passé un deal avec Ouattara pour consolider le pouvoir de ce dernier. Regardez à quelle place ils sont actuellement et revenez qu’on parle », a déclaré Arsène Touho. « En m’engageant en politique, je savais que ce n’était pas un jeu pour enfants de cœur. Mais la méchanceté que je n’ai pas prévue c’est celle où tes propres compagnons de lutte prennent tant de plaisir à se nourrir d’une haine gratuite contre toi, au point de se sentir plus épanouis aux côtés de votre adversaire commun plutôt qu’avec toi », a-t-il indiqué.

« C’est simple, sois j’arrête de faire la politique parce que je ne me sens pas capable d’être si méchants envers les miens, soit je continue de faire la politique et tu sais d’avance que je suis capable d’être aussi ou plus méchant que toi », a-t-il insisté. Ajoutant en nota bene : « à tous ceux qui n’ont pas compris mon post d’hier nuit (à savoir que la nomination de l’ex-président des jeunes du PDCI est le couronnement d’un deal avec Alassane Ouattara, ndlr), sachez que je ne féliciterai pas KKB mais je ne le détesterai pas parce qu’il est devenu ministre dans le Gouvernement de Ouattara ».

