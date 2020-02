La Jpdci estudiantine hausse le ton: «Nous lançons un appel à toutes nos coordinations de se tenir prêtes…»

PROPOS LIMINAIRE DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT NATIONAL de la JPDCI ESTUDINATINE ET SCOLARE DU Vendredi 7 Février 2020

Mesdames et messieurs les membres du Bureau exécutif national de la JPDCI estudiantine et scolaire,

Cheers amis de la presse

Amis militants

Mesdames et messieurs

Je vous remercie d’avoir accepté d’honorer de votre présence cette conférence que nous avons organiser pour nous prononcer prioritairement sur la situation de l’école ivoirienne Qui tient à cœur au PDCI RDA.

Avant tout propos, Nous remercions le Président aime Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA qui a bien voulu accepter de mettre en place une structure spécialisée en charge des étudiants et élèves. Par la même occasion Nous lui réitérons nos vœux de bonne année de Santé et de longévité.

Comme on le dit, « Quand Tu veux détruire un pays attaque toi à son système éducatif. »

Avoir une bonne éducation est une priorité pour chaque nation, mais pourquoi le système éducatif ivoirien est-il en souffrance ?

En effet, depuis le mois de décembre 2019, nous avons malheureusement tous assistés à des cas de morts d’élèves lors du phénomène des congés anticipés. Par ailleurs, nous constatons que la gratuité de l’école telle qu’annoncée par le gouvernement est loin d’être la réalité. De même, la revendication corporative a refait surface avec les instituteurs qui demandent entre autres une revalorisation de leur prime de logement.

Au secondaire la situation n’est pas reluisante.

Au supérieur c’est encore plus grave.

D’abord les difficultés d’accès aux dortoirs et aux bourses sont le quotidien des étudiants.

Par ailleurs, les cas de réorientation des enseignants ne sont pas pris en compte par les autorités universitaires.

Des enseignants, élèves et étudiants subissent des arrestations, des suspensions pour avoir fait usage de leur droit de grève.

Les Amphithéâtres sont devenus des dortoirs car les chambres en cité sont devenues un luxe.

Les salles de cours ne correspondent pas au nombre d’étudiants et d’élèves.

Le matériel de travail dans les laboratoires scientifiques est vétuste.

Tout cela plombe notre avenir. Les bibliothèques universitaires n’existent que de nom car non fournis en nombre suffisant de documents.

L’école doctorale va exclure les enfants des pauvres car des prix exorbitants sont en train d’être fixés à des millions sans tenir compte du volet social.

En ce qui concerne le BTS, il n’y a pas eu de soutenance en décembre 2019 pour non-paiement des primes de soutenance des mois de décembre 2018 et avril 2019 aux enseignants.

Notons également le non-paiement des primes de transport des étudiants-stagiaires depuis 2018.

Quant à la situation socio politique, il faut noter, qu’au moment où la cote d’ivoire a plus de 30 ans d’expérience de processus démocratique, il y a encore des mesures qui sont prises pour ne pas y arriver ; Hélas ;

Chers amis de la presse,

La cote d’ivoire connait un recul grave de la démocratie depuis quelques années sous l’exercice du pouvoir du RHDP parti unifié.

Mesdames et messieurs, pendant que la constitution demande qu’un ivoirienne ne reste pas en exil, le régime RHDP parti unifié a contraint en exile le maire Akossi Bendjo, l’ex président de l’assemblée national Monsieur Guillaume Soro.

En plus de cela le régime au pouvoir procède à des arrestations arbitraires comme cela a été les cas de Monsieur JACQUES Mangoua PRESIDENT du Conseil régional du Gbèkè et vice-président du PDCI RDA, des députés de la nation Dont le Ministre Alain Lobognon et des membres de Génération et Peuple Solidaire.

En notre qualité d’étudiants, nous sommes surpris que le gouvernement nous demande de payer une somme pour avoir une Carte nationale d’indenté mais également il y a une mauvaise répartition des centres d’enrôlement pour la Carte nationale d’identité, ce qui est aberrant, car les régimes qui ont précédés le RHDP parti unifié n’ont pas procédé de cette façon mercantile tendant à exclure l’électorat estudiantin important.

Nous tenons à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour la réforme du système électoral, à savoir la CEI, le conseil d’état, le conseil constitutionnel et le code électoral en tenant compte des recommandations des partis de l’opposition et de la société civile.

Nous lançons un appel à toutes nos coordinations de se tenir prêtes à recevoir les différentes équipes de missions qui débuteront les jours à venir.

AVANT de terminer, nous espérons que la justice internationale saura être impartiale afin de permettre que le président Laurent Gbagbo et Charles blé Goudé soient définitivement libres pour rentrer en Côte d’ivoire pour prendre leur place dans le processus de réconciliation nationale.

CHERS MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF National DE LA JPDCI estudiantine et scolaire

Chers amis de la presse

Chers militants du PDCI RDA

Mesdames et messieurs

Nous vous remercions pour votre aimable attention et votre disponibilité.

Fait à Abidjan

Kouadio Henri-Joël

Président de la JPDCI estudiantine et scolaire

