Le mardi 10 mars 2020, au sortir d’une rencontre d’échange avec les coordonnateurs régionaux du Rhdp, au siège annexe du parti à Cocody Rue-Lepic, Adama Bictogo, Directeur exécutif du Rhdp a indiqué que seule une victoire du parti à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, constituera le meilleur hommage au Président Alassane Ouattara.

« (…) Nous avons un devoir de reconnaissance envers le Président Alassane Ouattara. Nous devons nous préparer pour les échéances à venir. Parce que, la seule reconnaissance qui vaille pour le Président Alassane Ouattara, c’est que le Rhdp gagne les élections d’octobre 2020 », a fait savoir Adama Bictogo .

Il a poursuivi pour dire : « Émotionnellement, autant que nous sommes, c’est un moment difficile. Parce que c’est un grand homme. Il est, non seulement notre poteau indicateur mais aussi notre refuge. Pendant toutes ces années, il a été le condensé de nos espoirs, de nos doutes, nos peines et de nos joies. Un tel homme, c’est difficile de le voir partir. Nous sommes tous émotionnellement touchés. Mais, nous restons des hommes de devoir, de mission. Il a su constituer autour de lui une équipe. Nous sommes une équipe. Et c’est cette équipe qui va relever les défis avec un nouveau chef. Et à la fin de toutes ces actions, c’est que nous gagnions les élections le 31 octobre 2020 », a lancé Adama Bictogo au sortir de la rencontre.

« Le Président Alassane Ouattara part, mais il reste le président du parti »

Pour lui, le Rhdp aura un chef et continuera à marcher sous la caution du président Ouattara : « Ce parti continuera de mener toutes les actions avec le nouveau chef d’équipe. (…) Toutefois, le Président Alassane Ouattara part, mais il reste le président du parti. Il est encore là pour nous et pour tous les ivoiriens ».

Adama Bictogo a précisé que cette rencontre avec les coordonnateurs régionaux et leurs associés avait pour objectif d’échanger sur la décision « historique » du Président Ouattara, mais, elle s’inscrivait aussi dans la dynamique d’organisation du parti et de son implantation.

Elle a aussi servi de cadre d’échange sur les préparatifs de la réunion du Comité politique du parti, prévue pour le 12 mars 2020.

connectionivoirienne.net

