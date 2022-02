L’armé malienne neutralise plus de 200 terroristes en 3 heures

Les forces armées maliennes viennent de libérer la zone des trois frontières en seulement trois heures de combat que la France tentait depuis 9 ans sans succès avec ses alliés car jugée très dangereuse avec un bilan de Plus de 200 terroristes neutralisés et une centaine interpellés. Une soixantaine d’armes et des minutions, plus de deux tonnes d’engrais chimique entrant dans la fabrication d’Engins explosifs improvisés, 28 véhicules, 94 motos, 718 sacs de céréales ont été récupérés. Malheureusement ils ont perdu 8 vaillants soldats maliens.

Comments

comments