L’armée polonaise va acquérir 500 lance-roquettes M142 HIMARS de l’armée américaine

L’industrie de l’armement des USA a le vent en poupe. Le ministre polonais de la Défense nationale, Mariusz Błaszczak, a annoncé qu’il avait accepté d’acheter 500 lanceurs M142 HIMARS alors que l’armée polonaise cherche à améliorer son armement.

Après l’Ukraine, la Pologne ? Alors que la guerre en Ukraine est à son 92eme jour, les Polonais estiment dans leur majorité « probable » une extension du conflit à leur pays. Ce jeudi 26 mai, le ministre polonais de la Défense nationale a annoncé l’acquisition de nouveaux équipements de guerre.

« Nous augmentons les capacités des forces de missiles et de l’artillerie. Nous prévoyons de rendre l’équipement et son intégration ‘plus polonais’ avec le système polonais de gestion du combat », a déclaré Mariusz Błaszczak, ministre polonais de la Défense nationale. Il a ajouté : « J’ai signé l’enquête LOR [lettre de demande] concernant l’acquisition d’environ 500 lanceurs M142 HIMARS pour les besoins de plus de 80 batteries du système HOMAR », a déclaré Błaszczak sur Twitter.

Le 24 mai, Błaszczak a annoncé qu’il avait signé une demande d’achat de six batteries supplémentaires du système Patriot. « Nous entamons la deuxième phase du programme de défense aérienne », écrivait-il alors. Błaszczak a annoncé son intention de réviser l’équipement militaire polonais à la fin du mois d’avril lors de sa visite aux États-Unis, où il a rencontré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Les entretiens avec M. Austin auraient porté sur la possibilité d’accélérer la livraison d’équipements militaires déjà commandés par la Pologne. Błaszczak a déclaré qu’il était également en pourparlers pour l’achat d’hélicoptères d’attaque, de drones et de « davantage d’escadrons d’avions multirôles ». Avant cela, le lundi 25 avril, il a été annoncé que le Royaume-Uni et la Pologne allaient collaborer sur un système de missiles sol-air de pointe

