Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’Guessan déjeunent ensemble à bruxelles

Le jeudi 6 février dernier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient devant les juges de la cour pénale internationale (CPI) dans le cadre de leur procès. Affi N’Guessan, président du FPI a fait le déplacement pour assister au procès. Il a été reçu par Laurent Gbagbo après les audiences.

Le samedi 8 février, de 14h à 16h, le Président Gbagbo a reçu à déjeuner le 1er ministre Pascal Affi NGuessan, président du FPI.



Au cours du déjeuner les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon de l’actualité nationale et internationale, du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire et des perspectives d’une paix durable et inclusive entre ivoiriennes et ivoiriens.



Le Président Gbagbo a réitéré au président Affi sa volonté que le parti aille à l’unité, de façon méthodique et durable.



En retour, le président Affi a rassuré le président Gbagbo qu’il mettra tout en œuvre afin que l’unité du parti dont il a toujours fait son cheval de bataille depuis déjà plusieurs années soit une réalité palpable dans les prochaines semaines.

Rappelons qu’avant cette visite, la veille, le vendredi 7 février, de 16h à 18h, Affi a rendu une visite de compassion à Charles Blé Goudé, pour lui témoigner sa solidarité et celle du FPI dans les difficiles épreuves judiciaires et pénitentiaires qu’il a traversées et qu’il continue de subir avec le Pdt Gbagbo, en dépit de leur acquittement survenu le 15 janvier 2019, précisent les proches du président du conseil régional du Moronou.

