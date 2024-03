Laurent Gbagbo rend hommage à Dogbo Blé: « homme de conviction et militaire accompli»

Une délégation importante du PPA-CI, envoyée par Laurent Gbagbo, l’ancien président ivoirien, a participé le samedi 15 mars dernier à Logboguiguia à la cérémonie traditionnelle de purification du Général Dogbo Blé, ancien chef de corps de la Garde républicaine récemment libéré de prison.

Cette occasion a permis à l’ancien chef d’État de rendre hommage à cet ancien officier général de l’armée ivoirienne et ancien chef de corps de la Garde républicaine sous son régime.

Dans un message lu par Odette Sauyet, Laurent Gbagbo a exprimé sa reconnaissance envers Dogbo Blé, un ” homme de conviction” et un “militaire accompli” qui a su démontré sa loyauté envers les valeurs républicaines. “Le Président Laurent Gbagbo te témoigne une grande reconnaissance car tu as fait preuve de dignité et d’intégrité. Général courageux, Son Excellence le Président Laurent Gbagbo est fier de toi et exprime toute son admiration”.

Ancien chef de la Garde républicaine ivoirienne, le Général Dogbo Blé était l’un des rares officiers généraux de l’armée ivoirienne à avoir soutenu Laurent Gbagbo et son régime jusqu’à la fin de la crise politico-militaire de 2010-2011. Arrêté après la chute du régime des refondateurs, le natif de Logboguiguia a été inculpé et condamné pour des crimes de sang.Il aura passé 13 ans en prison avant de bénéficier d’une grâce présidentielle accordée par Alassane Ouattara, président ivoirien, fin février 2024.

La cérémonie de purification organisée en son honneur par ses parents le samedi sur la place publique de Loboguiguia, son village natal, constitue un “acte de resocialisation” conforme aux us et coutumes africains, notamment ivoiriens.

“En tant que victime de cette même crise, Son Excellence le Président Laurent Gbagbo comprend parfaitement l’émotion qui vous anime pendant cette cérémonie. C’est pourquoi, de là où il se trouve, il remercie tous les artisans de cette cérémonie de purification. Général Bruno Dogbo Blé, Son Excellence le Président Laurent Gbagbo vous témoigne tout son soutien”.