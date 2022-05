le G7 s’entend sur un embargo progressif sur le pétrole russe

Les dirigeants des pays du G7 réunis dimanche en visioconférence à l’initiative du président américain Joe Biden ont annoncé être tombés d’accord pour interdire ou supprimer progressivement leurs importations de pétrole russe.

Dans un communiqué conjoint, les dirigeants du G7 s’engagent également à interdire ou empêcher la fourniture de services clés dont dépend l’économie russe, ainsi qu’à continuer à prendre des mesures contre les banques russes “systémiques” et connectées au système financier mondial.

Après ces échanges auxquels le président ukrainien Volodymyr Zelensky était convié, ils appellent par ailleurs Moscou à lever le blocus des exportations de la production de céréales de l’Ukraine, qui menace le monde d’une grave crise alimentaire, et promettent de continuer à cibler les soutiens du président Vladimir Poutine.

“Nous allons poursuivre et accentuer notre campagne contre les élites financières et les membres de leurs familles qui soutiennent l’effort de guerre du président Poutine et dilapident les ressources du peuple russe”, disent les dirigeants du G7 dans leur communiqué.

Les Etats-Unis, qui imposent déjà un embargo pétrolier à la Russie, alors que l’Union européenne continue de discuter du sien, ont dévoilé au même moment une nouvelle série de sanctions visant la banque Gazprombank, les médias publics et l’industrie de l’armement russes ou encore les exportations de matériel nucléaire vers Moscou.

