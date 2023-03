Le groupe Wagner annonce l’ouverture de centres de recrutement dans 42 villes de Russie

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé vendredi l’ouverture de 58 centres de recrutement dans 42 villes de Russie, alors que de nombreux combattants de cette organisation ont été tués ces dernières semaines à Bakhmout. Voici le fil du 10 mars.

18 h 52 : la Fédération internationale d’escrime réintègre Russes et Biélorusses dans ses compétitions

Le monde de l’escrime a approuvé le retour en compétition des athlètes russes et biélorusses lors d’un congrès extraordinaire de la Fédération internationale d’escrime (FIE), à un an et demi des Jeux olympiques de Paris. Les tireurs russes et biélorusses pourront donc prendre part aux épreuves du circuit mondial – qualificatives pour les JO-2024 – qui commencent dans quelques semaines, début avril. Cette décision ne préjuge pas de leur participation à l’événement.

La Fédération ukrainienne d’escrime s’est indignée de cette annonce : “Nous sommes profondément choqués et indignés par cette décision et nous convoquons immédiatement une réunion du présidium pour décider de notre réponse à la décision de la FIE et de son éventuel appel”.

​​​​15 h 32 : le groupe Wagner ouvre 58 centres de recrutement à travers la Russie

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé l’ouverture de 58 centres de recrutement dans 42 villes de Russie, alors qu’il cherche à reconstituer ses troupes qui essuient de lourdes pertes dans l’est de l’Ukraine.

Le groupe Wagner est en première ligne dans la bataille pour la ville ukrainienne de Bakhmout, et son patron, Evguéni Prigojine, a lui-même reconnu que de nombreux combattants de son organisation y avaient été tués.

12 h 57 : trois soldats ukrainiens condamnés par les séparatistes prorusses

Les séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine ont condamné à de lourdes peines de prison trois militaires ukrainiens qu’ils accusaient d’avoir commis des “violences envers des civils”, a annoncé vendredi le Comité d’enquête russe.

Capturés pendant l’offensive russe en Ukraine, Viktor Pokhozeï, Maxime Boutkevitch et Vladislav Chel ont été reconnus coupables de “violences envers la population civile” et de “recours à des méthodes interdites lors d’un conflit armé”, a indiqué dans un communiqué cette instance chargée des principales investigations en Russie.

10 h 46 : le Kremlin voit “la main” des États-Unis derrière le “sentiment antirusse” en Géorgie

Le Kremlin a dit voir “la main” des États-Unis derrière le “sentiment antirusse” à l’origine selon lui des manifestations qui secouent depuis plusieurs jours la Géorgie, pays du Caucase voisin de la Russie.

En référence à une déclaration jeudi depuis New York de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili soutenant les manifestants, le porte-parole du Kremlin a souligné qu’elle “s’adresse à son peuple non pas depuis la Géorgie, mais depuis l’Amérique”. Cela est le signe que “la main bien visible de quelqu’un cherche à provoquer un sentiment antirusse”, a ajouté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

8 h 02 : Poutine félicite Xi réélu et salue le “renforcement” de leur coopération

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses “sincères félicitations” à son homologue chinois Xi Jinping, qui a obtenu un troisième mandat inédit, et a loué le “renforcement” de leur coopération sur fond de conflit en Ukraine.

“La Russie apprécie grandement votre contribution personnelle au renforcement des relations (…) entre nos pays. Je suis sûr qu’en agissant ensemble, nous assurerons le développement d’une coopération russo-chinoise fructueuse dans plusieurs domaines”, a déclaré M. Poutine dans un message publié par le Kremlin.

7 h 36 : l'”empire russe” n’est pas le seul à nourrir le conflit en Ukraine, dit le pape

La guerre en Ukraine est alimentée par les intérêts de plusieurs “empires”, pas seulement russe, a déclaré le pape François dans une interview à la chaîne de télévision suisse en langue italienne RSI.

Ce conflit est nourri par des “intérêts impériaux, pas seulement de l’empire russe, mais d’empires d’autres endroits”, dit le souverain pontife dans cette interview qui sera diffusée dimanche et dont des extraits ont été publiés dans des journaux italiens.

7 h 49 : le dossier ukrainien à l’agenda du sommet franco-britannique entre Macron et Sunak

Emmanuel Macron reçoit à Paris Rishi Sunak pour un sommet visant à écrire le “renouveau” de l’alliance “essentielle” entre la France et le Royaume-Uni après des années de brouilles. Le président français accueille le Premier ministre britannique pour renforcer la lutte contre l’immigration clandestine et la coopération sur la défense et l’aide militaire à l’Ukraine.