Le MAFCI sonne la mobilisation et dénonce la mauvaise foi des dirigeants dans le processus d’enrôlement

Mobilisation exceptionnelle ! Ambiance de grand jour ! Ferveur militante ! Tel est l’atmosphère qui a prévalu à la salle de l’auditorium du Pdci rda à Cocody, ce samedi 29 février 2020, à l’occasion de la sortie officielle du mouvement des amazones du Fassow de Cote d’Ivoire, en abrégé MAFCI.

Articulée autour du thème « Levons-nous pour une élection transparente et l’obtention gratuite de la carte nationale d’identité », cette cérémonie a vu la présence de Madame Henriette Konan Bédié, marraine de ladite cérémonie, le vice-président, Niamien N’goran, par ailleurs Président d’honneur du MAFCI, le secrétaire exécutif en charge des délégations et des sections Seri bi N’guessan, représentant le professeur Maurice Kakou Guikahué. Aminata N’diaye, Secrétaire exécutif chargé des mouvements de soutien et associations, Adèle N’dabian Sécrétaire exécutif chargée des femmes, Yapo Valérie et d’autres personnalités du Pdci-rda ont répondu à l’appel. Se réjouissant de la forte mobilisation des amazones du Fassow, Mme Bédié a salué l’union autour du Pdci et de son Président Henri Konan Bédié.

Laquelle, selon elle, s’inscrit dans le cadre du combat pour le retour du Pdci Rda au pouvoir d’Etat en 2020 avec le président Henri konan Bédié. Aussi a-t-elle invité les autorités ivoiriennes à faciliter l’accès des CNI aux populations. A cet effet, elle a dit: « (…) Je souhaite humblement que les sous-préfectures, les communes et les guichets publics du trésor ainsi que les bureaux des postes soient mis à contribution pour un paiement physique des timbres », a-t-elle souhaité. Mais avant, Mme Bédié a procédé au baptême des membres du bureau de la MAFCI. Niamian N’gorand président d’honneur des amazones du Fassow de Côte d’Ivoire, a exhorté les membres du mouvement à se faire enrôler. Non sans manquer de dénoncer la mauvaise foi des dirigeants dans le processus d’enrôlement.

Koné Nedjon, Présidente du mouvement des amazones du Fassow de Côte d’Ivoire a invité ses sœurs à se mettre à la disposition du président Henri Konan Bédié pour la victoire du Pdci rda en 2020. Elle a également remercié la marraine Madame Henriette Konan Bédié pour sa présence à cette grande cérémonie. Koné Nedjon et ses sœurs ont pris l’engagement de sensibiliser leurs parents du nord pour militer aux cotés du président Henri Konan Bédié.

