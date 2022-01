Le Mali adopte un plan de riposte contre les sanctions de la CEDEAO

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, Chef de l’État du Mali, a accordé une audience, le vendredi 14 janvier 2022, à une délégation du panel de hautes personnalités des Assises nationales de la réfondation. Cette délégation était conduite par Zéni Moulaye, président du panel. A l’ordre du jour : remise de la “Contribution du panel à la stratégie de riposte nationale aux décisions de l’UEMOA et de la CÉDÉAO”.

A sa sortie d’audience, M. Zéni Moulaye a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il a précisé que le Panel ne pouvait pas rester insensible face aux sanctions des organisations régionales contre le Mali. Des décisions que le Panel considère “comme une véritable agression de la part d’organisation dont nous attendons plutôt de la solidarité et non des sanctions.”

Ce document comporte non seulement des analyses juridiques, économiques et financières des décisions de la CÉDÉAO et de l’UEMOA, mais aussi des recommandations pour permettre au Mali de sortir de la crise. Il contient également un survol historique, une contextualisation historique, pour une meilleure compréhension de la situation actuelle à partir du passé et envisager les ripostes pour l’avenir.

Aux autorités maliennes ainsi qu’aux deux organisations sous-régionales (UEMOA et CÉDÉAO), des recommandations ont été également faites pour une sortie rapide de crise.

Aussitôt réuni en conseil de défense ce jour, le Président de la Transition a validé ce plan de riposte.

Selon le Colonel Maïga, il s’agit d’un Plan exhaustif qui « essaie de prendre en compte les priorités et les préoccupations de nos populations en termes d’approvisionnement en produits de première nécessité ». Aussi, s’agit-il d’un « Plan transversal qui comporte plusieurs composantes : des questions diplomatiques, géopolitiques, économiques et financières ainsi que des questions sociales », a indiqué le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation

Comments

comments