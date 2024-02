LE MINISTRE JACQUES ASSAHORÉ AU KÉNYA

Le ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique, Jacques Konan Assahoré participe à la 19ème session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (ANUE-6) qui se tient du 26 février au 1er mars 2023 au Kenya.

Renforcement du développement durable et de l’économie circulaire au cœur des débats

Au cours de ces assises, les débats porteront également sur le renforcement du développement durable et de l’économie circulaire, considérés comme des moyens efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver les ressources naturelles. Une attention particulière sera accordée à la lutte contre la pollution plastique dans les océans et ses répercussions sur la biodiversité marine et côtière.

Le ministre Jacques Konan Assahoré assistera à la réunion ministérielle préparatoire du Comité Intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique

La participation de la Côte d’Ivoire à cet événement découle de son implication dans les discussions sur la pollution plastique, notamment suite à l’organisation de la Journée Mondiale de l’Environnement en juin 2023 à Abidjan, centrée sur la lutte contre ce fléau. De plus, son élection récente en tant que Vice-Présidente de la Conférence des Ministres Africains de l’Environnement (CMAE) lors de sa 19e session souligne son leadership régional dans l’élaboration des politiques environnementales.